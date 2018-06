Vaccini | in Cassazione proposta di legge per abolire l’obbligo

meteoweb.eu

(Di martedì 26 giugno 2018) “E’ stata depositato oggi alla Corte didi Roma la nostradidi iniziativa popolare, ‘Sospensione dell’obbligo vaccinale per l’età evolutiva’, e domani sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Stiamo scrivendo un pezzo di questa battaglia, grazie a tutti“. Lo scrive su Facebook il comitato ‘Libertà di Scelta’, l’unione di decine di realtà italiane tra associazioni, gruppi di genitori o semplici cittadini che si battono per la libertà di vaccinazione e contro l’obbligo previsto dallaLorenzin per l’iscrizione a scuola. Per le leggi a carattere nazionale, da presentare in Parlamento, è necessario raccogliere almeno 50 mila firme e presentare laalla Corte di. “Noi possiamo con questa azione ribadire la necessità di porre immediatamente soluzione ...