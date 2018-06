Vaccini | il pediatra | “L’asilo è utile alla crescita | sì ai bimbi anche non immunizzati”

meteoweb.eu

: @gps72 @Codacons @matteosalvinimi Ho ampiamente detto di essere d'accordo su obbligo vaccini base e libertá valutar… - PenelopeVr46 : @gps72 @Codacons @matteosalvinimi Ho ampiamente detto di essere d'accordo su obbligo vaccini base e libertá valutar… - santini_el : RT @Corriere_Salute: Bfree, vincitore del contest #PerchéSì, pone al centro il contatto umano e il rapporto di fiducia tra famiglia e pedia… -

(Di martedì 26 giugno 2018)all’asilose non vaccinati? Mentre il Governo è al lavoro sul dossierin vista della scadenza del 10 luglio – data ultima per presentare la documentazione comprovante l’effettuazione deiobbligatori per l’iscrizionescuola dell’obbligo per il 2018/19 – interviene sul tema ilItalo Farnetani, professore ordinarioLibera università degli Studi di scienze umane e tecnologiche di Malta. “L’importanza deinon si discute, ma l’asilo èper ladeicome la scuola dell’obbligo, e ritengo che i piccoli dovrebbero poterlo frequentarese non vaccinati. I danni, in caso contrario – sostiene Farnetani all’AdnKronos Salute – sarebbero superiori ai rischi” di ammettere in classenon immunizzati o vaccinati solo ...