Va al cimitero ma non trova la tomba dei suoi cari Il Comune l' ha eliminata senza

(Di martedì 26 giugno 2018) Un'incredibile mancanza di rispetto e sensibilità. Non ci sono altre parole per descrivere ciò che è accaduto a Cecina, in provincia di Livorno, dove una signora, recatasi alper visitare ladei(il nonno e lo zio, morti sotto le bombe nel giugno 1944), ha fatto l'amara scoperta: erano sparite. "Sono stata educata a far visita alladei propri, per non dimenticarli - racconta Nadia Giorgi al quotidiano il Tirreno -. Sabato 23 giugno sono arrivata al, ma i mieinon c"erano più. C"erano i loculi vuoti". Era sparito tutto. Alla donna non è restato altro che rivolgersi al. Le hanno detto che c'erano problemi di spazio e così hanno deciso di togliere quei defunti dai loculi, liberando i posti. Ma, particolare sorprendente, le lapidi sono state demolite e le foto buttate via. Neanche un minimo ricordo è rimasto deidefunti della ...