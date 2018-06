Usa - tragedia sfiorata all’Ikea : bimbo trova una pistola su un divano e spara : Usa, tragedia sfiorata all’Ikea: bimbo trova una pistola su un divano e spara Paura lunedì in un negozio Ikea dell’Indiana: un bambino ha trovato una pistola carica su un divano e ha sparato almeno un colpo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito: toccherà ora al pubblico ministero decidere se incriminare il proprietario dell’arma, che probabilmente ha […] L'articolo Usa, tragedia sfiorata all’Ikea: bimbo trova una pistola su ...

Tragedia Rigopiano - aumenta numero degli indagati - sotto accUsa anche Paolini e Srour : Pescara - Nell'ambito dell'inchiesta sulla Tragedia di Rigopiano la Procura di Pescara ha inscritto tra gli indagati anche l’ex vicepresidente della Regione Abruzzo, Enrico Paolini, e l’ex assessore regionale alla Protezione civile, Mimmo Srour. I reati ipotizzati sono disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose. Paolini, da poco nominato presidente della Saga (la societa’ di gestione dell’aeroporto di Pescara), e Srour, sono ...

Tragedia Rigopiano - Gerardis ex dirigente indagata chiamata in caUsa da D'Alfonso - spieghi lui : Pescara - ''Ho avuto notizia del fatto di essere coinvolta, insieme ad altri colleghi, nelle attività di indagine della procura di Pescara sui drammatici fatti di Rigopiano. Si tratta, per quanto mi consta, di un atto dovuto, direttamente conseguente al contenuto della memoria depositata a firma di Luciano D'Alfonso nei giorni scorsi''. Lo dice all'Ansa l'ex direttore generale della Regione Abruzzo ...

Tragedia alla festa : muore a 15 anni davanti ai compagni a caUsa di 'Netflix' Video : muore a soli 15 anni, durante una festa scolastica, a causa di una #droga chiamata Netflix and Chill. La sfortunata protagonista di questa Tragedia è Leah Kerry che, durante un #Party organizzato per la fine del quadrimestre, avrebbe ingerito tre pasticche della suddetta sostanza stupefacente, morendo a soli 15 anni sotto lo sguardo attonito dei compagni di scuola ed amici. La drammatica vicenda si è verificata a Devon, in Inghilterra, come ...