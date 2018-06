: #Usa, la Turchia rafforzi democrazia - CyberNewsH24 : #Usa, la Turchia rafforzi democrazia - TelevideoRai101 : Usa, la Turchia rafforzi democrazia - pierluigibertol : RT @GfveGianfra: @corradoformigli Ok Cina, Australia, USA, Israele, Turchia l'aspettano a braccia aperte.....due paroline sui banditi che l… -

"Stiamo lavorando per organizzare una telefonata tra il presidente Donald Trump e il presidente turco Erdogan per riaffermare i nostri forti legami". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Sanders nel briefing quotidiano, commentando l'esito delle presidenziali inche hanno riconfermato Erdogan con oltre il 52% dei consensi. "Incoraggiamo la- ha aggiuntoa prendere le misure per rafforzare lae continuare i progressi verso la risoluzione delle questioni sulle relazioni bilaterali".(Di martedì 26 giugno 2018)