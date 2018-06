Usa | la Corte Suprema conferma il bando di Trump contro i musulmani

Usa - la Corte Suprema dà ragione a Trump : "Sì al travel ban" : La Corte Suprema degli Stati Uniti d"America ha dato ragione a Donald Trump , confermando il cosiddetto " travel ban", ovvero le rigide restrizioni alle concessioni di visti per l"ingresso negli Usa ai cittadini di sette Paesi: Iran, Libia, Somalia, Siria, Yemen, Corea del Nord e Venezuela.Vittoria per Trump La terza versione della norma è dunque quella buona, dopo essere stata sospesa da più di un tribunale federale nelle sue precedenti forme. Il ...

