Usa : Conte vede Bolton in vista incontro Trump - a presto a Washington : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Felice di aver ricevuto oggi l’ambasciatore John Bolton, Consigliere per la sicurezza americana, con cui abbiamo parlato del prossimo incontro con il presidente Donald Trump. A presto a Washington D.C.”. Lo scrive in un tweet, con foto allegata, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Oltre al premier, Bolton ha visto la ministra della Difesa Elisabetta Trenta e a breve dovrebbe incontrare ...

Pavia - «voi ebrei mai contenti» : l'hotel si scUsa dopo il post antisemita : «Invitiamo la signora Nudelman e la sua famiglia a tornare nel nostro hotel: sarà nostra ospite. Chiediamo scusa a lei e a tutta la comunità ebraica per le gravi offese rivolte dal nostro ex ...

Milan - svolta clamorosa con la nuova proprietà Usa : Ricketts si presenta col botto - già contattato Conte!!! : clamorosa svolta nel mercato del Milan e di tutto il calcio italiano: il magnate americano Thomas Ricketts, uscito allo scoperto confermando la trattativa in corso per acquisire il controllo della società rossonera, secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dall’asse USA-Milano-Londra, Richetts avrebbe già contattato Antonio Conte per presentarsi a Milano dando un’importante svolta all’ultima mediocre gestione rossonera. A ...

Figli separati dai genitori - segretaria alla Sicurezza Usa contestata mentre cena al ristorante messicano : “Vergogna” : Dopo la diffusione, in tutto il mondo, del caso dei bambini messicani separati dai propri genitori e trattenuti in centri appositi dalle autorità americane, la segretaria USA al Dipartimento della Sicurezza interna, Kirstjen Nielsen, aveva detto ai giornalisti: “I bambini stanno bene, hanno assistenza medica e pure la tv”. Ma la esponente del governo Trump, in serata, ha scelto di mangiare in un ristorante messicano a Washington. Ed ...

Usa - bambini in gabbia : segretaria a sicurezza Nielsen contestata - via da locale messicano : ...alla sicurezza interna statunitense Kirstjen Nielsen ha dovuto rinunciare ieri a mangiare in un ristorante messicano dopo essere stata investita dalle proteste dei dimostranti a causa della politica ...

Contratti a termine - Di Maio : ‘Rimettiamo caUsali e riduciamo proroghe’. Del Conte (Anpal) : ‘Fonte di contenzioso’ : Evitare un “ricorso indiscriminato ai rinnovi dei Contratti a termine” perché “non è più ammissibile che ci siano Contratti di settimane o un mese che vengono rinnovati senza una causalità ma a discrezione dell’azienda”. E’ l’obiettivo dichiarato dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio che, in un’intervista sul Sole 24 Ore, conferma l’intenzione di modificare la disciplina dei ...

Melania contesta Trump/ Messico 2000 bimbi separati da genitori migranti : first lady Usa “odioso - serve cuore” : Melania contesta Donald Trump su linea dura immigrazione: Messico, 2mila bimbi separati dai genitori migranti in Usa e arrestati. first lady "Scene odiose, serve Usa con cuore"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 13:14:00 GMT)

Usa - Melania contesta linea dura di Trump su migranti 'Odioso vedere bimbi separati dai genitori' : Un intervento che riguarda la vicenda di duemila bimbi separati alla frontiera col Messico dai genitori entrati in modo illegale, a causa della politica di 'tolleranza zero' dell'amministrazione ...

Usa : sondaggio - 60 per cento dei Repubblicani contenti dell'economia - solo il 17 per cento tra i Democratici : Washington, 16 giu 00:49 - , Agenzia Nova, - Il combinato disposto di bassa disoccupazione, briosa crescita economica e mercato azionario che conquista record ha spinto in alto la fiducia... , Res,

Macron telefona a Conte ma non si scUsa. Di Maio : "Non indietreggiamo" : Una telefonata cordiale, anche se restano tutti i nodi. Perché la parola 'scusa' dalla bocca di Emmanuel Macron ancora non è uscita . 'C'è il tempo dell'emozione e il tempo del lavoro per affrontare ...

Aquarius : Macron non si scUsa - Conte non va a Parigi | : Il ministro dell’Interno riferisce sulla chiusura dei porti italiani alla nave di profughi dalla Libia. Intanto si apre anche un caso diplomatico con la Francia: il ministro Tria cancella il bilaterale e il premier minaccia di annullare il suo viaggio

Aquarius : Macron non si scUsa - Conte orientato a rinviare il vertice - : Roma chiede le scuse a Parigi dopo l'attacco sulla gestione del caso della nave con a bordo i migranti. Il presidente francese: "Non posso dare ragione a chi provoca, a chi caccia una nave davanti ...

Migranti - è ancora scontro Italia-Francia : Macron non si scUsa - Conte rinvia visita all'Eliseo : ROMA - Mentre la nave Aquarius - scortata da due unità italiane - naviga verso Valencia col rischio, tra l'altro, di imbattersi in mare mosso , a 24 ore dalla partenza l'imbarcazione ha ormai doppiato ...