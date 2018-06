Urban Cabin di Mini Living | le case del futuro sono “mini”  

gqitalia

(Di martedì 26 giugno 2018) Viviamo in spazi sempre più ristretti, in città sempre più affollate e incon sempre meno identità. Per questoha avviato, un interessante progetto capeggiato dall’architetto teutonico Oke Hauser il cui obiettivo è quello di dimostrare come sia possibile massimizzare la qualità della vita nonostante gli spazi “” offerti dalle città del giorno d’oggi. A Los Angeles, in occasione di Los Angeles Design Festival, è stato presentato l’ultimo concept ideato dain collaborazione con FreelandBuck, un micro studio di architettura locale. In cima a un rooftop inutilizzato – nel celebre e famigerato quartiere di Downtown L.A. – ha preso vita un micro appartamento unico nel suo genere. Dopo Londra e New York, oratrova al sua identità anche nella Città degli Angeli, permettendo così di ottenere una vera e propria oasi ...