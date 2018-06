Uomini e Donne | Luigi torna single Sara Affi Fella | “Parlerò a breve”

Uomini E DONNE/ Sara Affi Fella annuncia : "Non ho esclusive - a breve parlerò!" (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. La foto in costume di Rosa Perrotta conquista il web. "Finalmente una Una ragazza con un fisico bello, femminile e normale"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 14:26:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Gemma Galgani rilassata : la bellissima dedica ai fan (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti lascia davvero lo show? Maria De Filippi potrebbe accogliere la proposta del web e farne il nuovo opinionista(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 14:10:00 GMT)

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni/ La verità sul nuovo numero di Uomini e donne Magazine? Lei dice no ma... : Sembra ormai definitiva la rottura tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni ma la vita dei due sembra ormai essere diventato un fotoromanzo a puntate per Uomini e donne Magazine(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 13:30:00 GMT)

Uomini e Donne Over : Giorgio ci ripensa? : Aveva annunciato il suo ritiro, o così avevano capito tutti, da Uomini e Donne Over. Giorgio Manetti, però, pare averci ripensato. Il corteggiatore più amato del piccolo schermo, infatti, sembra non essere più così convinto di abbandonare la trasmissione di Maria De Filippi. E’ questo quello che si evince nelle ultime dichiarazioni rilasciate in diverse interviste. Cosa è successo? Colpa dei sentimenti che nutre per Gemma? Uomini e Donne ...

Uomini e Donne/ Le bimbe del Cobra chiedono rispetto per Lorenzo! (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. La foto in costume di Rosa Perrotta conquista il web. "Finalmente una Una ragazza con un fisico bello, femminile e normale"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 10:30:00 GMT)

Uomini e Donne/ Rosa Perrotta e la foto che conquista : "Una bellezza normale finalmente" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. La foto in costume di Rosa Perrotta conquista il web. "Finalmente una Una ragazza con un fisico bello, femminile e normale"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Giorgio Manetti lascia il programma? Pronta la proposta di Maria De Filippi (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti lascia davvero lo show? Maria De Filippi potrebbe accogliere la proposta del web e farne il nuovo opinionista(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Sara Affi Fella replica alle critiche : "Cattiveria umana inaudita - sono delusa" : E' un periodo un po' complicato per Sara Affi Fella, una delle troniste che abbiamo visto durante l'ultima edizione di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi e che tornerà in onda su Canale 5, dopo la pausa estiva.La sua fresca storia d'amore con Luigi Mastroianni, il corteggiatore da lei scelto al termine del proprio percorso sul trono, infatti, è subito entrata in crisi. L'ex concorrente di Miss Italia, e protagonista ...

È nato! Fiocco celeste a Uomini e Donne. E che nome particolare hanno scelto mamma e papà! : Fiocco celeste a Uomini e Donne: è nato. L’annuncio, ovviamente, arriva via social. È diventata mamma per la prima volta la ex protagonista del noto programma di Maria De Filippi e ha subito condiviso la bella notizia con i suoi fan postando tra le Storie di Instagram una foto dolcissima che la ritrae col bambino, Indra, appena nato in braccio. Nato a Miami, in Florida, perché è lì che la ex corteggiatrice vive da un po’ di ...

La nuova vita di Loredana Lecciso : da Uomini e donne alle nozze bis di Albano e Romina : Loredana Lecciso racconta la sua nuova vita dopo la fine della storia con Albano Carrisi. La bella pugliese confida a "Un Giorno da Pecora" il suo...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella furiosa : “Non lo accetto” : Sara Affi Fella di Uomini e Donne sbotta sui social Oltre un mese fa Sara Affi Fella ha scelto Luigi Mastroianni. I due si sono innamorati al Trono Classico di Uomini e Donne, e tutto sembrava essere una favola. Purtroppo però, una volta fuori dalla trasmissione, le cose tra loro non sono andate come tutti si sarebbero aspettati. E a distanza di poco i piccioncini hanno ammesso di star affrontando una bruttissima crisi. Finita qua? Nemmeno per ...

Uomini e Donne news - Sara Affi Fella sbotta : “Sono delusa e amareggiata” : news Uomini e Donne: il video di Sara Affi Fella contro gli haters È un periodo davvero difficile per Sara Affi Fella. Dopo la scelta a Uomini e Donne, la modella di Venafro è stata sommersa dalle critiche per via del suo rapporto con Luigi Mastroianni. Un rapporto entrato subito in crisi, pochi giorni dopo […] L'articolo Uomini e Donne news, Sara Affi Fella sbotta: “Sono delusa e amareggiata” proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Sossio cotto di Ursula : “È stato tutto sublime - amore” : Uomini e Donne: Sossio e Ursula, un dolce compleanno È passato poco più di un mese da quando Sossio Arruta, il calciatore del Trono Over di Uomini e Donne ha deciso di abbandonare il programma con Ursula Bennardo. Il campano aveva però messo in chiaro che la sua non era una scelta d’amore, bensì un forte interesse provato […] L'articolo Uomini e Donne, Sossio cotto di Ursula: “È stato tutto sublime, amore” proviene da ...