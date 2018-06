Unravel Two | disponibile la demo gratuita

Unravel Two : Annunciata la DEMO Gratuita : Electronic Arts annuncia la DEMO Gratuita per giocare in single player o co-op le prime 10 ore di UNRAVEL Two, su PS4, Xbox One e PC. UNRAVEL TWO: Arriva la DEMO GRATIS Pronto per una nuova avventura? Entra nel mondo di UNRAVEL Two, lo spensierato titolo di Electronic Arts annunciato durante lo scorso EA Play per vivere Gratuitamente e in prima persona le imprese del piccolo Yarny. I videogiocatori potranno esplorare i ...

Gli sviluppatori di Unravel Two spiegano perché il gioco non è arrivato su Nintendo Switch : arrivato come il seguito dell'amato originale Unravel, Unravel Two è stato rilasciato proprio nel bel mezzo della conferenza stampa EA Play 2018. Tuttavia, un dettaglio è piuttosto evidente e cioè il fatto che il gioco non sia arrivato su Nintendo Switch. Già, ma perché? Ora finalmente scopriamo le motivazioni dietro la mancata pubblicazione del titolo sull'ibrida. Parlando con GamesIndustry.biz, il produttore di Coldwood Interactive, Michael ...

Unravel Two - recensione : Accade raramente che un gioco annunciato ad una fiera venga pubblicato istantaneamente. È accaduto con Unravel Two, sequel del delizioso platform uscito due anni fa. Nel corso dell'evento EA Play il segaligno Martin Sahlin è salito sul palco per annunciare il gioco. Tutti hanno notato quanto il simpatico direttore creativo di Coldwood Interactive fosse più spigliato di fronte alle telecamere rispetto agli esordi sotto i riflettori. Era sicuro ...

Recensione Unravel Two - due gomitoli sono meglio di uno : ... il nuovo Unravel ci porta infatti a percorrere, attraverso sagome che appaiono sullo sfondo, la storia di due bambini in fuga da un mondo troppo oscuro per loro. Una trama che seguiremo ...

E3 2018 : Unravel Two è ufficiale ed è già disponibile ora! : Unravel Two è un titolo adatto a tutti ed è disponibile in tutto il mondo a euro 19.99 per Xbox One, la console integrata per il gioco e l'intrattenimento, PlayStation 4 e Origin per PC. I membri di ...