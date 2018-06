Una petizione per salvare l' Alpe Devero

Trieste - la petizione : 'In Porto vecchio serve Una ciclabile veloce' : Già 700 le firme raccolte dalla Fiab per chiedere al Comune una pista separata dal percorso pedonale

Gregorio Paltrinieri e Frank Chamizo : tutti vogliono l'oro dei Giochi del Mediterraneo. Una competizione di prestigio da aggiungere al ... : ... in programma a Tarragona , Spagna, dal 22 giugno al 1° luglio: il Campione Olimpico e del Mondo dei 1500m vuole un nuovo sigillo, il due volte Campione del Mondo di lotta , in due categorie di peso ...

Gregogio Paltrinieri e Frank Chamizo : tutti vogliono l’oro dei Giochi del Mediterraneo. Una competizione di prestigio da aggiungere al palmares : Campioni Olimpici, Campioni Mondiali, Campioni d’Europa. Stelle incontrastate del proprio sport, veri e propri monumenti che però non si fermano davanti a nulla, insaziabili cannibali desiderosi di vincere tutto, di dominare ovunque, di trionfare in qualsiasi contesto. Non si accontentano mai e vogliono una bacheca gremita di tutti i successi possibili: anche l’oro ai Giochi del Mediterraneo può così diventare un obiettivo per dei ...

I fan di Shadowhunters lanciano Una toccante petizione : “La serie ci ha salvato la vita - ora tocca a noi” : Dopo la cancellazione della loro serie preferita, i fan di Shadowhunters non si sono persi d'animo. Freeform ha annunciato che non avrebbe rinnovato lo show fantasy per una quarta stagione, ma il pubblico avrebbe comunque avuto un degno addio grazie a un finale della durata di due ore. Per i fan questo non è bastato. Ispirati dalla campagna di Brooklyn Nine-Nine, cancellata da Fox e salvata da NBC dopo neanche 48 ore, gli appassionati di ...

ComUnali - la carica degli agenti candidati a ripetizione : sempre in aspettativa pagata. Il caso record di Campodimele : L’aria è buona lassù, a 647 metri sul livello del mare. Tra i vicoli in pietra chiara che si affacciano sui dolci pendii dei monti Aurunci si campa bene e a lungo, dicono risme di ricerche accumulate nelle università di tutto il mondo a partire dalla metà degli anni ’80. Sarà per quello che alle Comunali di Campodimele sono spuntate liste elettorali zeppe di candidati che risiedono altrove. agenti di polizia penitenziaria, in ...

ComUnali - la carica degli agenti candidati a ripetizione (sempre in aspettativa pagata). Il caso record di Campodimele : L’aria è buona lassù, a 647 metri sul livello del mare. Tra i vicoli in pietra chiara che si affacciano sui dolci pendii dei monti Aurunci si campa bene e a lungo, dicono risme di ricerche accumulate nelle università di tutto il mondo a partire dalla metà degli anni ’80. Sarà per quello che alle Comunali di Campodimele sono spuntate liste elettorali zeppe di candidati che risiedono altrove. agenti di polizia penitenziaria, in ...

Infligge 6 mesi di condanna per stupro : giudice rimosso dopo Una petizione online : Aaron Persky, un giudice statunitense, è stato rimosso dal suo incarico dopo una petizione contro la sua decisione di condannare a soli sei mesi l'autore di uno stupro.Continua a leggere

Sei mesi di condanna per uno stupro - giudice 'rimosso' dopo Una petizione : Washington - Per la prima volta negli Stati Uniti da 41 anni , e da oltre 80 in California, , un giudice criticato per aver inflitto una pena ritenuta troppo lieve a un giovane stupratore è stato '...

Sicurezza - petizione Salvagente : Una norma per non "dimenticare" più i bambini in auto : Una norma che obblighi i sistemi anti abbandono sui seggiolini auto per i bimbi. Lo chiede l'associazione Salvagente con una petizione lanciata su Change.org che ha superato il giro di boa per ...

Bolzano : Petizione antilupo in dirittura di arrivo - Lav : Una trovata elettorale? : Una Petizione che poteva essere sottoscritta da qualsiasi cittadino del mondo connesso al web , senza alcuna verifica dell'identità reale del firmatario, , ma che ha raccolto solamente 36.000 firme, ...

Napoli - Maurizio Sarri : i tifosi vogliono la conferma/ “Il sogno deve continuare”. Lanciata Una petizione : Sarri via da Napoli? Il calciomercato può essere un vero problema, ma il Presidente Aurelio De Laurentiis farà di tutto per trattenerlo. Il Chelsea intanto monitora la situazione.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 16:20:00 GMT)

Sui social Una petizione per 'Non prendere più a pallate i pulcinella' : La risposta dei tifosi bianconeri alle polemiche relative all'arbitraggio di Inter-Napoli sono sfociate addirittura in una petizione ironica nella quale si chiede l'annullamento della gara perché 'Non ...

GIRO D'ITALIA - POZZATO NON PARTE : PADRE IN FIN DI VITA/ Il ciclista mai fortUnato nella competizione : GIRO d’Italia, POZZATO non PARTE: PADRE in fin di VITA. Alex Turrin il ciclista che correrà al suo posto. Il 36enne corridore vicentino non correrà il GIRO per i problemi del genitore(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 18:05:00 GMT)

Grande Fratello - Aida sempre più sola e spunta Una petizione : ecco perché il pubblico è dalla sua parte : Aida Nizar ha sconvolto gli equilibri all'interno della casa del Grande Fratello. Passare dalla parte del torto a quella della vittima è un attimo, l'aggressione verbale subita...