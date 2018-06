Un nuovo album di Adele atteso nel 2019 | la pausa creativa dopo 25 si concluderà con 31?

Ariana Grande compie 25 anni con un nuovo album in arrivo : Sono 25 le candeline che spegne oggi Ariana Grande, ma la giovane star ha alle spalle già dieci anni di carriera con traguardi ed eventi che farebbero invidia ad artisti più consumati, soprattutto se la sua voce da soprano lirico-leggero le ha fatto guadagnare l’appellativo di ‘mini Mariah Carey‘ – che, peraltro, è il suo punto di riferimento artistico – e il riconoscimento di ‘voce più bella della ...

Prende forma il nuovo album di Elisa atteso a ottobre : “Le canzoni ci sono” : Il nuovo album di Elisa sta Prendendo corpo. A dichiararlo è l'artista di Monfalcone, che con un post sui suoi canali ufficiali ha raccontato di come il prossimo lavoro stia componendosi di nuove forme, con le registrazioni di pianoforte già effettuate. Il disco è stato anticipato dall'uscita di un singolo, Will We Be Strangers, che Elisa ha voluto presentare durante la tappa di Londra del tour europeo che ha concluso nelle settimane appena ...

Nesli a DM : «Mi piace che anche le canzoni estive dicano qualcosa. Il mio nuovo album sarà il più bello!» : Nesli Canzone estiva sì ma con un significato. Per quest’estate Nesli ha abbandonato le “sonorità più introspettive” proponendo l’energico Viva la Vita, brano presentato al Wind Summer Festival. Proprio nel dietro le quinte della kermesse, tra una prova e l’altra, abbiamo incontrato Francesco Tarducci. Il tuo singolo estivo è una canzone all’insegna dell’ottimismo. Lo dici con stupore (ride), questo ...

Ospiti di Dimmidite di Niccolò Agliardi su Rai1 - al via dal 26 giugno prima del nuovo album Resto : Gli Ospiti di Dimmidite di Niccolò Agliardi sono finalmente ufficiali. Il programma partirà dal 26 giugno con la conduzione del celebre cantautore, che si appoggerà a un format innovativo con la produzione di Anele. La novità di Rai1 andrà in onda in seconda serata con Fabrizio Moro come primo ospite del giro d'Italia compiuto dalla produzione. Alla partecipazione di Fabrizio Moro, reduce dal successo allo Stadio Olimpico del 16 giugno, ...

Adele si sarebbe messa al lavoro sul nuovo album : Ecco cosa dicono i rumors

Malika Ayane svela il video di Stracciabudella e la data d’uscita del nuovo album di inediti Domino : Dopo due anni di silenzio Malika Ayane è tornata sulla scena musicale con un nuovo singolo e un album in uscita: il video di Stracciabudella, brano scelto come apripista del suo prossimo progetto discografico, ha fatto il suo debutto online su Youtube il 25 giugno, per accompagnare la canzone già entrata in rotazione radiofonica da un mese esatto. Per il video di Stracciabudella Malika Ayane si è affidata all'originale regista Sam Kristofski, ...

Giovanni Lindo Ferretti sta per pubblicare un nuovo album live : ascolta "Inch'Allah ça va" : ...su generazione MADRE una madre col suo figliolo PAXO DE JERUSALEM fronte ai millenni TE DEUM venerabile dimora CRONACA MONTANA da MACISTE CONTRO TUTTI - polka dell'Apocalisse maternale CRONACA ...

Video e scaletta dei Negramaro per Amore Che Torni Tour Stadi 2018 - dal nuovo album all’omaggio a Dolores O’Riordan : Con la prima data di Lignano Sabbiadoro in scena il 24 giugno allo Stadio Teghil, è diventata ufficiale la scaletta dei Negramaro per Amore Che Torni Tour Stadi 2018, il nuovo show a supporto dell'ultimo omonimo album di inediti rilasciato su etichetta Sugar lo scorso autunno. Giuliano Sangiorgi (voce, piano, chitarre), Lele Spedicato (chitarre), Andrea Mariano (pianoforte, sintetizzatori), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria) e ...

Concerti. Da New York al Bagno Hana-Bi The Mystery Lights per presentare il nuovo album : Gli esplosivi spettacoli dal vivo sono diventati gradualmente una leggenda mentre il quintetto ha vinto il loro seguito un fan alla volta nelle performance da Brooklyn a Bowery. Dipanandosi ...

"La campagna del rumore" è il nuovo album di Dutty Beagle : In bilico fra l'italiano e il dialetto di Marina di Camerota , suo paese natale, , Dutty Beagle parte dal "suo" Cilento per arrivare a raccontare di un mondo globalizzato, che siano le Hawaii o la ...

Un nuovo album di Al Bano con Fabio Rovazzi prima dell’addio : “Insieme al concerto di Justin Bieber” : Aveva annunciato il ritiro dalle scene per la fine del 2018, ma a quanto pare sarà un nuovo album di Al Bano a precedere il suo addio alla musica. Il cantautore di Cellino San Marco, reduce dalla prima esperienza di giudice e ciach in un talent show con The Voice of Italy in cui ha dimostrato un'insospettabile modernità nelle scelte e nei giusti, non ha ancora appeso il microfono al chiodo. Lo ha rivelato in un'intervista al settimanale ...

OM incontra Mecna per Blue Karaoke - il nuovo album tra un piano B e un auspicio per il futuro : “Spero che la mia musica duri nel tempo” : OM-OptiMagazine incontra Mecna per Blue Karaoke, il nuovo album disponibile da venerdì 22 giugno in tutti i negozi di dischi e digital store, oltre che sulle piattaforme streaming. Blue Karaoke è il quarto album in studio del rapper italiano, in uscita oggi 22 giugno e anticipato nei mesi scorsi dai singoli Pratica e Tu ed io. Il cantautore foggiano descrive il titolo dell'album come una necessità di esprimere la propria musica "Blue", che in ...

Achille Lauro e Boss Doms ci hanno raccontato il nuovo album "Pour L'Amour" : Ecco la nostra video intervista

Video di Paul McCartney al Carpool Karaoke con i classici dei Beatles prima del nuovo album : Paul McCartney al Carpool Karaoke ci fa fare un salto temporale molto piacevole con la grande musica dei Beatles. L'artista britannico è stato ospite dell'ultima puntata del The Late Show with James Corden, con la durata canonica di 20 minuti. Questa volta, è stato l'ex Beatles a montare sull'insolita auto guidata da Corden per portare musica ma anche momenti di divertimento. Il trattamento non è stato speciale, tanto che James Corden ...