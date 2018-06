Un chilo di droga sotto sequestro | i numeri della Finanza in Molise

Milano : segnalazione via app YouPol - 4 arresti e un chilo di droga sequestrata : Milano, 14 mag. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato a Milano quattro giovani di 19 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ha sequestrato un chilogrammo di droga a seguito di una segnalazione tramite l’applicazione YouPol della polizia di Stato. Inoltre una ragazza di 18

Brindisi - indossa una maglietta con scritto “pusher”. E lo è davvero : nella sua auto trovato mezzo chilo di droga. Arrestato : Il modo migliore per vendere droga e non farsi riconoscere? In teoria, fare di tutto per non dare nell’occhio. Non la pensa così uno spacciatore 33enne di Brindisi, che durante la sua “attività” se ne andava in giro per la città indossando una maglietta con la scritta “pusher“. E nell’auto mezzo chilo di hashish e marijuana. Se ne sono accorti i carabinieri, che lo hanno Arrestato in flagranza di reato per ...

Modena - arrestato corriere della droga con un chilo di cocaina : L'uomo è stato fermato in autostrada dalla polizia stradale Modena nord. Il valore degli stupefacenti, nascosti sotto la ruota di scorta, è di 200mila euro

Ragusa - 30enne arrestato con un chilo di droga : La Polizia di Stato di Ragusa e di Vittoria arresta pluripregiudicato albanese per trasporto di 1 kg di hashish e 100 gr di cocaina.

A spasso con un chilo di droga - i Falchi della Mobile non lo mollano : Prima la perquisizione persona, poi quella nell'appartamento, risultate entrambe negative; infine l'auto in cui l'uomo ha cercato di nascondere una busta contenente un chilo di marijuana. Leggi tutto

Corigliano-Rossano - gettano mezzo chilo di droga dal finestrino per eludere controlli - arrestati due coniugi insospettabili : CORIGLIANO - ROSSANO , COSENZA, - Nel pomeriggio di ieri i militari della Compagnia Carabinieri di Corigliano Calabro hanno arrestato due coniugi per detenzione illecita di sostanza stupefacente del ...

Scende dal treno e scorda lo zaino con 1 chilo di droga : si rivolge alla Polfer Video : Quante vicende di varia umanita' emergono intrattenendo un viaggio in treno [Video]! Lì ancora alle volte si chiacchiera, mentre dal finestrino scorrono immagini sempre diverse, di vita immobile e misteriosa, di campagne e di mare. Di paesaggi nuovi o gia' noti. I personaggi che si possono incontrare poi durante il tragitto sono i più disparati, e a distanza di anni da alcuni incontri fatti su quelle carrozze viaggianti, alcuni di essi ancora ...