Ue | Merkel cerca mediazione | Proposte con Macron non per dominare gli altri

"Soluzione europea al fenomeno migratorio" : a Berlino Conte condivide la linea Merkel - assieme cercano di arginare Seehofer-Salvini : La soluzione al fenomeno migratorio deve essere europea. Al suo primo bilaterale italo-tedesco, Giuseppe Conte trova una certa sintonia con Angela Merkel, proprio nel momento in cui la Cancelliera ne ha estremo bisogno. Non era scontato, eppure è successo: frutto di interessi in comune. Lei cerca il sostegno italiano – come farà domani nel bilaterale con Emmanuel Macron a Berlino – per Contenere il suo ministro degli ...

Reddito di cittadinanza (e non solo) : Conte pensa ad un fondo Ue e cerca l'appoggio della Merkel : Dopo aver incontrato il presidente francese Macron, il premier Giuseppe Conte, è volato a Berlino dove è in programma l'incontro bilaterale tra Italia e Germania. Gli argomenti sul tavolo? Il tema in cima all&rsquo...