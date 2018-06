Turista borseggiata a Roma | quattro rom segnalate e linea sospesa

ilgiornale

(Di martedì 26 giugno 2018)rom, che si sono in principio rifiutate di fornire le proprie generalità, hanno fatto scattare una sorta di "allarme borseggiatrici" nella metro A della Capitale, all'altezza della stazione di Piazza di Spagna. Una, nello specifico, sarebbe stata derubata. Stando alle prime riscostruzioni, le responsabili dello scippo erano stateda alcuni passeggeri alle autorità competenti presenti in Metro, ma si erano opposte anche all'invito a scendere dalla vettura. Una richiesta che sarebbe stata fatta dagli stessi militari presenti. Il tutto è avvenuto tra le 9.36 e le 9.56 della mattinata di ieri.Le donne, che sono poi state condotte in caserma, erano sprovviste di documenti. Con prontezza sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia del Centro, che sarebbero stati chiamati in causa dai militari. La fermata interessata è rimasta comunque chiusa per circa venti ...