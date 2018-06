Turchia | Cattafesta | tempi imprevedibili

L’italiana Cristiana Cattafesta fermata in Turchia : “Sono libera” : L’italiana Cristiana Cattafesta fermata in Turchia : “Sono libera” L’italiana Cristiana Cattafesta fermata in Turchia : “Sono libera” Continua a leggere L'articolo L’italiana Cristiana Cattafesta fermata in Turchia : “Sono libera” proviene da NewsGo.

Italiana Cristiana Cattafesta fermata in Turchia : “Sono libera” : "Sono libera, me la sono cavata con poco: una notte in carcere, dove sono stata trattata benissimo". Lo ha detto Cristiana Cattafesta, a Radio Capital. La donna era stata fermata in Turchia dove si trovava per svolgere attività di osservazione elettorale per il principale partito filo-curdo del Paese, l'Hdp. "Hanno montato un caso per niente", ha aggiunto Cattafesta.--"Durante un normale controllo di polizia per strada, hanno visto sul mio ...