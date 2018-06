Turchia a libertà limitata Erdogan sultano assoluto

ilgiornale

(Di martedì 26 giugno 2018) Nel 2023 cade il 100esimo anniversario della nascita della Repubblica di. A guidarla, in quel 1923, c'era Mustafa Kemal, detto Atatürk, "padre della patria" e dellademocratica e laica che nasceva dalle ceneri dell'Impero ottomano e della Prima guerra mondiale. Per quel giorno, per poter gestire le celebrazioni, Recep Tayyip, appena rieletto con il 52,5 per cento dei voti, sogna di essere ancora presidente, anche se in un Paese un po' meno democratico e laico. Sulla carta, questo dovrebbe essere il suo ultimo mandato, da concludere proprio tra 5 anni. Ma la riforma costituzionale fatta approvare l'anno scorso potrebbe permettergli di rimanere in sella fino al 2028. E di farlo da padrone.Il referendum popolare del 16 aprile 2017 che ratificò la riforma si giocò su una manciata di voti (51,4% di "sì" contro 48,6% di "no", con affluenza all'85,3%) e sia le ...