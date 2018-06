Tumori nella BAT | Comitato Bene Comune | è più importante sapere ' che cosa fa

Rifiuti - appello al Governo : "Mille bimbi con Tumori nella Terra dei fuochi" : Vivere in un ambiente contaminato comporta un aumento di tumori maligni del 9% tra 0 e 24 anni. A illustrare questi dati è stato Ivano Iavarone, primo ricercatore Iss e direttore del centro collaborativo...

Tumori - neoplasie nella sclerodermia : identificati geni che regolano la comparsa : I fattori genetici possono giocare un ruolo nel favorire lo sviluppo di Tumori nei pazienti con sclerosi sistemica progressiva, una rara malattia autoimmune sistemica. Ad identificarli è stato uno studio dei ricercatori dell’Università di Verona e dell’Università di Genova pubblicato sulla rivista ‘Frontiers in Immunology’. Il lavoro ha dimostrato che nella sclerodermia , alcune molecole regolatrici (microRna) del nostro ...

Ricerca : scoperta nella regolazione di fattori cruciali per la formazione dei Tumori : Dimmi come ti dividi e ti dirò chi sei. Circa un terzo dei tumori umani, infatti, possono originare da cellule ‘difettose’ che si dividono ‘male’. Un recente studio dei Ricercatori dell’Istituto Regina Elena (Ire) e dell’Istituto di biologia e patologia molecolari del Consiglio nazionale delle ricerche (Ibpm-Cnr), pubblicato sulla rivista Oncogene, ha identificato un nuovo ruolo della proteina Aurora B che risulta cruciale per un corretto ...