Tully e la leggerezza della giovinezza seppellita dalla maternità

(Di martedì 26 giugno 2018) La miglior definizione di chi siala darà, ad un certo punto, Marlo, la mamma distrutta da un terzo figlio, interpretata da Charlize Theron: “Sembri un libro divertente per bambini secchioni”. Rassicurante, positiva, piena di voglia di fare,è una tata per genitori, nel senso che si occupa dei bambini di notte, il momento in cui è più duro stargli appresso e in cui la privazione del sonno diventa tragica per il genitore. Costretta da un post parto difficilissimo, Marlo stremata decide di rivolgersi a lei, inizia così con diffidenza una serie di notti di riposo e di mattine in cui trova tutto a posto, si sente piena di energie e trova i bambini felici. La famiglia perfetta con un segreto notturno. Non sarà evidentemente tutto così chiaro e facile ma(il film) è a questo che in realtà segretamente mira. L’intreccio, il problema, il mistero e una risoluzione clamorosa le ...