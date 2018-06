Trump si vanta dei suoi capelli | Una delle mie più grandi doti

ilgiornale

: @PaoloGentiloni @tsipras_eu e Trump e Salvini sarebbero i fascisti?? in queso delirante tweet c'è tutto il nazismo… - MOSLER2lavitaa1 : @PaoloGentiloni @tsipras_eu e Trump e Salvini sarebbero i fascisti?? in queso delirante tweet c'è tutto il nazismo… - Frankthesailor : RT @LeperlediTrump: Non me vojo vantâ ma faccio 'na paella da #Re! #Spagna #FelipeVI #letiziaortiz #melaniatrump #Trump #21giugno #LunchTim… - evilfairy1987 : RT @ArcigayRimini: SINDACA DI CORIANO COME RE ERODE Mimma Spinelli, che in privato in anni passati millantava aperture sui temi dei diritt… -

(Di martedì 26 giugno 2018) In piena campagna elettorale fece salire una donnda sul palco e la pregò di tirargli i. Dopo le risate del pubblico e l'imbarazzo della signora, il futuro presidente degli Stati Uniti esclamò, tutto contento: "Avete visto che non ho una parrucca?". Più tardi, nello studio tv del comico Jimmy Fallon (Cnn), si fece di nuovo fare il test sui. A distanza di anni Donaldtorna sul tema,ndosi della qualità della sua chioma.Lo ha fatto, durante un comizio a sostegno del governatore repubblicano della South Carolina, Henry McMaster, ironizzando su chi, nei mesi che precedettero la sua elezione, lo attaccava dicendo che portava il parrucchino. "È unacose che ho. Tutti dicevano che i mieierano falsi, che non erano i miei, che avevo un parrucchino" ma "poi non l'hanno mai più detto. Sono finito in mezzo a tempeste, venti a 95 chilometri all'ora".Il ...