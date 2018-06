Trump | «Presto dazi sulle auto dalla Ue»

Usa : Conte vede Bolton in vista incontro Trump - a presto a Washington : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Felice di aver ricevuto oggi l’ambasciatore John Bolton, Consigliere per la sicurezza americana, con cui abbiamo parlato del prossimo incontro con il presidente Donald Trump. A presto a Washington D.C.”. Lo scrive in un tweet, con foto allegata, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Oltre al premier, Bolton ha visto la ministra della Difesa Elisabetta Trenta e a breve dovrebbe incontrare ...

Usa : Conte vede Bolton in vista incontro Trump - a presto a Washington : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Felice di aver ricevuto oggi l’ambasciatore John Bolton, Consigliere per la sicurezza americana, con cui abbiamo parlato del prossimo incontro con il presidente Donald Trump. A presto a Washington D.C.”. Lo scrive in un tweet, con foto allegata, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Oltre al premier, Bolton ha visto la ministra della Difesa Elisabetta Trenta e a breve dovrebbe incontrare ...

USA-CINA - Trump MINACCIA DAZI PER 400 MILIARDI/ Il consigliere del presidente : "Presto ritorsioni da Pechino" : TRUMP MINACCIA nuovi DAZI contro la Cina, nel mirino, 400 MILIARDI di prodotti, i cinesi: “Un ricatto”. Nuova azione del presidente degli Stati Uniti nei confronti delle importazioni(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 18:34:00 GMT)

Trump : presto dazi alla Cina per 50mld : 2.34 Il presidente Donald Trump è pronto ad imporre tariffe per 50 miliardi di dollari su beni importati in Usa dalla Cina. Lo scrive Bloomberg, indicando che oggi la Casa Bianca annuncerà una lista di circa 1.300 prodotti tecnologici importati dalla Cina che saranno colpiti dai dazi. La guerra commerciale scatenata da Trump rischia di compromettere la cooperazione di Pechino con gli Usa per la denuclearizzazione della penisola coreana.

G7 : Conte - con Trump colloquio cordiale - andrò presto a Casa Bianca : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – “Con il presidente Trump c’è stato un colloquio davvero molto cordiale”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un punto stampa a margine del G7 in Canada. “Il presidente Trump ha fatto le congratulazioni a me personalmente e al nuovo governo, era molto Contento di questa esperienza governativa, del fatto che due forze nuove avessero ricevuto un consenso elettorale e fossero riuscite a ...

G7 : Conte - con Trump colloquio cordiale - andrò presto a Casa Bianca : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – “Con il presidente Trump c’è stato un colloquio davvero molto cordiale”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un punto stampa a margine del G7 in Canada. “Il presidente Trump ha fatto le congratulazioni a me personalmente e al nuovo governo, era molto Contento di questa esperienza governativa, del fatto che due forze nuove avessero ricevuto un consenso elettorale e fossero riuscite a ...

Dazi - media Usa : presto annuncio Trump : ANSA, - WASHINGTON, 31 MAG - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intende annunciare gia' nelle prossime ore l'imposizione di Dazi sull'importazione di acciaio e alluminio da Canada, Messico ...

NORD COREA - VERTICE XI JINPING-KIM JONG-UN/ Trump : "Presto Mike Pompeo a Pyongyang" : Kim JONG-UN-Xi Jinping, incontro a sorpresa a Dalian: VERTICE di pace Cina-COREA del NORD, entrambi i leader salutano l'accordo con Seul. "Stato nucleare inutile se manca minaccia Usa"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 23:36:00 GMT)

Trump-Kim : fissati data e luogo del summit - presto annuncio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Trump : Corea - tre detenuti presto liberi : 3.52 Il presidente Trump scommette sull'imminente rilascio di tre detenuti americani nella Corea del Nord. "Le precedenti amministrazioni hanno a lungo chiesto il rilascio di 3 ostaggi dai campi di lavoro dalla Corea del Nord ma inutilmente.Restate sintonizzati", ha esortato su Twitter.L'attivista sudCoreano Choi Sung Ryong ha detto che tre prigionieri Usa di origini Coreane, Kim Dong-cheol, Kim Sang-duck e Kim Hak-seong, sono stati ...

Trump : Kim vuole incontro presto - è stato molto aperto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Trump - Kim vuole incontro presto : WASHINGTON, 24 APR - La Corea del Nord vuole un incontro "al piu' presto": lo ha detto Donald Trump durante i bilaterali con la delegazione di Emmanuel Macron. Il leader nordcoreano Kim Jong Un e' ...

Siria - Trump risponde a Macron/ "Truppe Usa presto a casa" - chiesta maggiore responsabilità agli alleati : Siria, dopo i bombardamenti di Usa-Francia-Gb contro Assad, emergono le prime crepe nell'alleanza tra Trump e Macron. Appello dei cristiani di Damasco Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 13:29:00 GMT)