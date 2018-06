Trump condanna Harley e minaccia una «Big Tax» per chi sposta la produzione all' estero

G7 condanna i dazi di Trump. Usa isolati e contro tutti : Intanto anche dalla Cina arrivano segnali chiari sul tema: qualsiasi accordo con Washington per porre fine alla disputa commerciale "non entrera' in vigore" se l'aumento dei dazi Usa proseguira', fa ...

Kim Kardashian incontra Trump/ La moglie di West chiede la grazia per una donna condannata all’ergastolo : Kim Kardashian incontra Donald Trump, la moglie del rapper Kanye West, ha chiesto la grazia per Alice Marie Johnson, una bisnonna condannata all’ergastolo per un reato minore.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 09:48:00 GMT)

Trump riabilita Johnson - il campione del mondo condannato dal razzismo : Barack Obama non ci era riuscito, Donald Trump sì: Jack Johnson è stato riabilitato dal Presidente degli Stati Uniti. Nel 1908, il primo campione del mondo di colore, fu condannato a un anno di prigione per aver sconfitto un bianco nell'"Incontro del secolo" e per aver sposato tre donne bianche. Una sentenza condannata dai pregiudizi razziali e che ...

Trump ha emesso una grazia postuma per il pugile Jack Johnson - che fu condannato per una legge interpretata in maniera razzista : Trump ha graziato il pugile afroamericano Jack Johnson, morto nel 1946, che quando era in vita fu condannato a causa di una legge razzista. Johnson fu il primo pugile afroamericano a vincere il titolo di campione del mondo dei pesi The post Trump ha emesso una grazia postuma per il pugile Jack Johnson, che fu condannato per una legge interpretata in maniera razzista appeared first on Il Post.

Prodi condanna Trump sull'Iran E se la mossa Usa fosse giusta? Ecco perché il Professore sbaglia : Romano Prodi condanna con parole di fuoco il Presidente americano Trump per non avere ratificato l’accordo con l’Iran, ma commette proprio questo genere di errore. Sostiene che la mossa di Trump è dannosa, e addirittura nemmeno ipotizza Segui su affaritaliani.it