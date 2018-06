Truffe e maltrattamenti nei centri per migranti

blogo

(Di martedì 26 giugno 2018) Truffa, falso, frode e; questi sono i reati contestati a 6 responsabili di Onlus che gestivano idi Accoglienza Straordinaria nel sud pontino. La polizia di stato di Latina, in collaborazione con il Commissariato di Fondi, ha infatti riscontrato con i suoi sopralluoghi gravi situazioni di sovraffollamento, con importanti carenze igienico-sanitarie. Le indagini della polizia hanno riguardato anche le domande depositate dai responsabili delle Onlus per la partecipazione ai bandi di gara, ravvisando gravi e sistematiche violazioni.Dalle intercettazioni è anche emerso che una delle Onlus, che si occupava della gestione dei richiedenti asilo, coinvolgeva un'altra Onlus senza aver comunicato nulla a Prefettura di Latina. Ivenivano dunque tenuti in strutture non idonee e sovraffollate oltre ad essere gestiti utilizzando metodi non adeguati.È anche questa una ...