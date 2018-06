Truffa e frode su migranti | arrestati gestori di centri d' accoglienza

Frode via mail - Truffa ti correntisti on line : 5 arresti | : La banda di 'cyber criminali' faceva base nella provincia di Reggio Calabria ma era attiva su tutto il territorio nazionale. Sequestrati 31 tra conti correnti e depositi bancari per oltre un milione e ...

Parma - dipendenti in malattia (senza saperlo) e indennità non dovute. Sette arresti e trenta indagati per frode e Truffa : Mettevano in malattia i propri dipendenti (senza che questi lo sapessero) o dichiaravano di utilizzare il contratto di solidarietà che di solito viene adottato dalle aziende in difficoltà economiche. Ma, nel loro caso, di difficoltà economiche non ce n’erano affatto. Anzi. L’imprenditore campano e i sei professionisti arrestati oggi a Parma per frode fiscale e truffa avevano racimolato oltre 2,6 milioni di euro nel giro di due anni. ...