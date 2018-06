Trionfo del Rinascimento a Radda in Chianti

NBA Awards 2018 : James Harden MVP - finalmente il Barba in Trionfo! Assegnati tutti i premi della stagione : James Harden è stato premiato come MVP della stagione NBA. Il ribattezzato Barba, stella degli Houston Rockets, ha ricevuto il premio direttamente dal commissione Adam Silver nel corso della notte degli NBA Awards svoltasi a Los Angeles. Il 28enne ha preceduto nettamente LeBron James e Anthony Davis nella speciale classifica stilata da 101 giornalisti internazionali. La regular season di Harden è stata letteralmente strepitosa con 30,4 punti e ...

Ginnastica - URAGANO AZZURRO! Incanto Lara Mori - Reginetta del Mediterraneo! Che Trionfo nell’all-around : Il canto della Sirena, il ruggito della Leonessa, il volo di una Farfalla. Lara Mori ha letteralmente dominato il concorso generale individuale ai Giochi del Mediterraneo e ha conquistato una stellare medaglia d’oro, trionfando da grande favorita della vigilia senza mai sbagliare un colpo, sciorinando una grande Ginnastica e mandando in crisi tutte le avversarie: semplicemente è lei la nuova Reginetta del Mare Nostrum. A Tarragona (Spagna) ...

Sondaggi Elezioni Comunali 2018/ Analisi Ballottaggi : 109 Comuni ‘superiori’ - il Trionfo del Centrodestra : Sondaggi Elezioni Amministrative 2018, i Ballottaggi delle Comunali: crollo del Pd e regioni che da rosse diventano blu. I dati del secondo turno: M5s vince solo al Sud (e Imola)(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 16:10:00 GMT)

Cadono le fortezze rosse della sinistra italiana. Trionfo della Lega nei ballottaggi : L’Italia sta cambiando tendenza. Il risultato del ballottaggio di domenica alle elezioni comunali conferma la vittoria della coalizione del centrodestra, trainato dal partito Lega guidato da Matteo Salvini. Un fenomeno che avviene anche nelle regioni storicamente governate dalla sinistra. In Toscana e in Emilia Romagna, zone da sempre considerate di “tendenza rossa”, gli elettori hanno deciso di cambiare preferenza. L'affluenza è stata molto ...

Ai ballottaggi è il Trionfo del centrodestra. Cadono le roccaforti rosse : Arrivano i risultati delle elezioni comunali: il centrodestra salviniano trionfa in Toscana, dove strappa le roccaforti di Siena, Pisa e Massa alla sinistra, e a Terni la Lega sconfigge di misura anche gli alleati di governo grillini. I 5 stelle – già ridimensionati al primo turno – vincono invece a

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Salt Lake City 2018 : Mauro Nespoli in Trionfo! L’azzurro travolge Wijler in finale e conquista il successo : Trionfo straordinario di Mauro Nespoli nella terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. A Salt Lake City il 30enne lombardo ha conquistato il successo nell’arco olimpico individuale dopo aver battuto in finale l’olandese Steve Wijler con il netto punteggio di 6-2. Grazie a questo risultato L’azzurro ottiene anche il pass diretto per le Finali di Samsun (Turchia) del prossimo settembre. Nespoli è arrivato a questa ...

Ballottaggi delle Comunali - Pd cancellato dall'Italia : Trionfo centrodestra - prende le rosse Siena - Pisa e Massa : Centrosinistra e Pd spazzati via dai Ballottaggi delle Comunali : in un colpo solo perdono le roccaforti rosse in Toscana, Siena , Pisa e Massa , finite tutte al centrodestra. Così come Ivrea, sempre ...

STORICA SCONFITTA DEL PD - Trionfo DELLA LEGA Cadono le roccaforti 'rosse' Siena - Pisa - Massa e Terni Il M5S vince ad Avellino e strappa Imola ai Dem. I risultati : Verso un'altra vittoria DELLA LEGA di Matteo Salvini al secondo turno delle elezioni amministrative. Il Centrodestra a trazione Carroccio si impone a Teramo e Terni e soprattutto strappa due città toscana al Partito Democratico, Massa e Pisa. A Siena Pd in testa ma la sfida è aperta Segui su affaritaliani.it

Giochi del Mediterraneo - Lombardo d'Oro - Zanni e Russo d'argento Trionfo Azzurro nella 53 kg; Zanni secondo nello strappo nella 69 kg : Giornata da incorniciare per l'Italia dei Pesi, impegnata nella XVIII Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona. Nel giorno del suo 27° compleanno Jennifer Lombardo si regala due medaglie d'...

Ciclismo - Campionati Italiani femminili 2018 : Marta Cavalli sorprende tutte ad Aglié! Che Trionfo della 20enne : Grande sorpresa ai Campionati Italiani di Ciclismo femminile. Marta Cavalli ha fatto saltare il banco e ha conquistato il successo più importante della sua giovane carriera vestendo meritatamente la maglia tricolore nella prova in linea. La 20enne cremonese è riuscita a chiudere un cerchio dopo il bruttissimo infortunio in cui era incappata nel 2016. Dopo due anni, la ragazza della Valcar PBM è riuscita a imporsi in uno degli eventi più ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA. Italia in Trionfo nella ginnastica. Altra pioggia d'oro nel nuoto : Paltrinieri domina - Turrini ... : ... Ai 600 metri Paltrinieri passa in 5'52 04, a sei secondi Acerenza, staccati tutti gli altri 18.50 nuoto: Paltrinieri è partito fortissimo, su ritmi da record del mondo stagionale! Ha già una ...

Ginnastica - SIRENE DEL MARE NOSTRUM! Il canto dell’Italia - azzurre in Trionfo ai Giochi del Mediterraneo. Memorabile oro a squadre : Le SIRENE del MARE Nostrum non hanno deluso, hanno emozionato con il loro soave canto, hanno ammaliato con la Polvere di Magnesio, ci hanno incantato con la loro bellezza fatata e ci hanno fatto schiantare festanti verso un muro dorato. L’Italia si conferma sul Trono e ha conquistato la medaglia d’oro nel concorso a squadre ai Giochi del Mediterraneo 2018: la nostra Nazionale di Ginnastica artistica ha confermato i pronostici della ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA. Italia in Trionfo nella ginnastica. Altra pioggia d’oro nel nuoto : Paltrinieri domina - Turrini e Scozzoli capitani d’oro - Panziera padrona del dorso! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi domenica 24 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Matteo Salvini - il sondaggio del Trionfo : 'Distrugge Luigi Di Maio 5-0 - partita già chiusa' : Altro che 'una poltrona per due'. Matteo Salvini ha già battuto Luigi Di Maio 5-0, partita chiusa e tanti saluti. Il sondaggio di Antonio Noto pubblicato dal Quotidiano nazionale è semplicemente ...