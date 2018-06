Tre propone agli ex clienti All-In 8 CB | 800 minuti | 100 SMS e 8 Giga in 3G a 10 euro

Tre propone ai già clienti 3Fiber Unlimited con Netflix e Giga illimitati : Nuove promozioni in arrivo per i clienti Tre Italia: con ogni probabilità a partire da lunedì prenderà il via la nuova campagna di SMS promozionali mediante i quali i già clienti dell'operatore si vedranno proposta l'offerta 3Fiber Unlimited, comprensiva di 3 mesi del piano standard di Netflix e Giga illimitati per la navigazione internet per sé e, tramite invito, per i propri amici. L'articolo Tre propone ai già clienti 3Fiber Unlimited con ...