Tre messaggi di avvertimento 

Il Milan Trema per la stangata dell’Uefa : il club prova ad “intenerire” i tifosi con un messaggio social : Il Milan ha voluto mandare un messaggio social ai propri tifosi, per spiegare quanto di buono fatto nell’anno di gestione di Fassone Il Milan, come noto, è in attesa della stangata dell’Uefa in merito al Fair Play finanziario. Le voci di corridoio parlano della possibile esclusione dalle coppe europee e di una multa salata per non aver rispettato i paletti imposti dal massimo organo calcistico europeo. Il club rossonero, ha provato a ...

Wimbledon – Forfait Berdych - il messaggio di Thomas ai fan : “cosTretto a rinunciare - ecco perchè” : Thomas Berdych salta Wimbledon: un problema alla schiena ferma il tennista ceco, ritorno in campo rimandato Thomas Berdych è costretto al Forfait dal torneo di Wimbledon. L’annuncio del tennista ceco arriva dai social: proprio pochi minuti fa, il 32 enne ha pubblicato un post nel quale spiega i motivi che lo spingono, a malincuore, a dover rinunciare allo Slam inglese. Un problema alla schiena, ancora irrisolto e fastidioso, ferma Berdych, ...

Caos Parma - ecco i Tre messaggi inviati da Calaiò ai calciatori dello Spezia : situazione delicatissima - rischio retrocessione - i due club in pole per il ‘ripescaggio’ : Caos in Serie A e Serie B, situazione delicatissima quella del Parma che adesso rischia la retrocessione nel campionato cadetto. Nel mirino sono finiti i messaggi inviati da Calaiò agli avversari alla vigilia dell’ultima partita contro lo Spezia, ecco il contenuto dei tre sms: “ehi Pippein, non rompere il cazzein venerdì, mi raccomando amico mio”, “dillo anche a Claudien (Terzi), soprattutto con rapporto che avete con ...

Millie Bobby Brown ha un messaggio per i bulli che l’hanno cosTretta a lasciare Twitter (video) : Millie Bobby Brown ha risposto per le rime ai bulli che l'hanno costretta a lasciare Twitter. La giovanissima attrice di Stranger Things è stata oggetto di un meme a sfondo omofobo che l'ha indotta a ritirarsi dai social media pur di non essere strumentalizzata contro la sua volontà. Ma in un discorso provocatorio ed efficace, la quattordicenne osannata per il ruolo di Eleven nella serie Netflix ha voluto reagire. L'attrice ha risposto ...

La deriva orbaniana di Salvini è un messaggio devastante per le nosTre aziende : Prosegue la pericolosa deriva orbaniana del nuovo Governo italiano. Al Senato il ministro dell’Interno Salvini ha di nuovo duramente attaccato le Open Society Foundations di George Soros, ree di finanziare alcune delle ong che salvano vite umane nel Mediterraneo. Gli attacchi di Salvini ricalcano

Messaggi Android poTrebbe presto essere integrata in Chrome OS : Messaggi Android, l'app di default per la gestione e l'invio degli SMS sui dispositivi Android, potrebbe presto essere integrata all'interno di Chrome OS, ma non abbiamo dettagli su come questo avverrà esattamente. L'articolo Messaggi Android potrebbe presto essere integrata in Chrome OS proviene da TuttoAndroid.

VERONICA SATTI/ Bobby Solo non inconTrerà la figlia - per la gieffina un messaggio (Grande Fratello 2018) : VERONICA SATTI, la figlia di Bobby Solo ha ritrovato il sorriso all'interno della casa più famosa della televisione. Ora punta a raggiungere un posto da finalista. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 21:12:00 GMT)

I contatti bloccati su WhatsApp poTrebbero mandarvi messaggi - vedere l’ultimo accesso e la vostra foto : Grosso problema per WhatsApp: secondo quanto riportato da alcuni utenti, i contatti bloccati sono in grado di mandare messaggi, vedere l'ultimo accesso e l'immagine profilo. L'articolo I contatti bloccati su WhatsApp potrebbero mandarvi messaggi, vedere l’ultimo accesso e la vostra foto proviene da TuttoAndroid.

Pakistana cosTretta ad abortire : ieri ultimo messaggio al fidanzato e all'amica : ho sbagliato a fidarmi dei miei : È riuscita a inviare ieri pomeriggio l'ultimo messaggio al fidanzato di Verona la ragazza Pakistana di 19 anni condotta con l'inganno in patria dalla famiglia e qui costretta ad abortire. Anche il ...

Ragazza pakistana cosTretta ad abortire - l’ultimo messaggio al fidanzato ieri : È riuscita a inviare ieri pomeriggio l’ultimo messaggio al fidanzato di Verona la Ragazza pakistana di 19 anni condotta con l’inganno in patria dalla famiglia e qui costretta ad abortire. Anche il ragazzo è di origini pakistane, ma è stato adottato da una famiglia veronese ed è cittadino italiano. La Ragazza ha inviato anche a una compagna di classe un messaggio audio via WhatsApp, in cui ha raccontato di essersi fidata dei genitori tornando in ...

UOMINI E DONNE/ Il messaggio di Nicolò Ferrari : "solo chi va olTre le apparenze..." (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Chi saranno i prossimi tronisti? Giulia De Lellis vicina e uno tra Luigi Mastrianni e Giordano Mazzocchi? Il messaggio di Nicolò Ferrari.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 13:02:00 GMT)

Verso Messaggi Android 3.2 : Tre novità per Samsung - Huawei - ASUS ed Honor : Ci sono alcune novità estremamente interessanti che oggi 8 maggio dobbiamo assolutamente prendere in considerazione per quanto riguarda Messaggi Android. AttraVerso le anticipazioni trapelate con il teardown dell'APK, infatti, è possibile risalire ad alcune caratteristiche riguardanti l'aggiornamento dell'app alla versione 3.2, a testimonianza del fatto che Google sta facendo tutto il possibile per continuare a rendere attraente il servizio ...

Sondaggio YouTrend : gli italiani vogliono un governo M5s-Lega o il voto subito. Il messaggio a Sergio Mattarella : Cresce in modo esponenziale la Lega , resta pressoché stabile il M5s, mentre calano Forza Italia, Pd e Leu . Ad un mese dalle elezioni politiche torna la supermedia dei sondaggi elettorali presentata ...

Nina Moric scarica Favoloso menTre lui è al GF : il messaggio : E alla fine Nina Moric ha perso la pazienza. Dopo gli avvicinamenti sospetti tra il fidanzato Luigi Mario Favoloso e la...