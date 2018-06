TRAMVIA | TAV E NUOVE TARIFFE PER I BUS | COME CAMBIA LA MOBILITÀ

intoscana

: TAV di Firenze: traffico regionale e nazionale, un hub gomma, rotaia, tramvia - Nove da Firenze - ToscanaTweets : TAV di Firenze: traffico regionale e nazionale, un hub gomma, rotaia, tramvia - Nove da Firenze - Irpet : 'Secondo quanto ci dice l'Irpet complessivamente gli interventi infrastrutturali previsti Toscana a fine 2017 preve… - muoversintoscan : #muoversintoscana18 - Tramvia, Tav e introduzione della tariffa unica per i bus. Ecco come cambia la mobilità in To… -

(Di martedì 26 giugno 2018) ...nella volontà di garantire servizi efficienti e veloci per chi scegli i mezzi pubblici per i propri spostamenti ma anche per l'input che questi investimenti posso dare all'occupazio e e all'economia ...