Tour | Quintana | Froome e Sky da battere

Tour de France 2018 : i favoriti. Da Froome a Nibali passando per Quintana e Bardet - una lista da far paura : Mai come quest’anno c’è attesa per quanto riguarda il Tour de France. La Grande Boucle, che prenderà il via il prossimo 7 luglio, presenta una startlist da far paura: ai nastri di partenza tutti i più forti ciclisti del panorama internazionale. A giocarsi la Maglia Gialla, partendo così favoriti per il trionfo verso la passerella finale di Parigi c’è schierato un quartetto. Andiamo a presentare nel dettaglio il poker dei più ...

Tour de France - nuova strategia della Movistar : 3 leader al via - Quintana - Landa - Valverde : Archiviati il Giro del Delfinato e il Giro di Svizzera, classici appuntamenti di preparazione sulla strada che porta al Tour de France, [VIDEO] le attenzioni del mondo del Ciclismo si stanno ormai concentrando sulla Grande Boucle. La più importante e prestigiosa corsa del ciclismo mondiale scattera' sabato 7 luglio dalla Vandea per concludersi il 29 a Parigi. Per Chris Froome sara' un appuntamento con la storia, con la possibilita' di centrare ...

Tour de France 2018 : chi parteciperà? Presenti Nibali - Quintana - Valverde - Froome - Bardet. Grande Boucle attesissima : Chris Froome ha vinto il Giro d’Italia 2018 al termine di tre settimane al cardiopalma in cui è successo davvero di tutto. Il keniano bianco è caduto a Gerusalemme, è andato in difficoltà in montagna, poi si è ridestato, ha trionfato sullo Zoncolan e poi ha confezionato l’impresa leggendaria sul Colle delle Finestre quando ha attaccato in solitaria a 80 chilometri dal traguardo ribaltando la classifica generale. Il capitano del Team ...

Tour de France 2018 : quando si corre? Le date e il programma. Ci saranno Vincenzo Nibali e Nairo Quintana! : Il Tour de France 2018 si disputerà dal 7 al 29 luglio. Concluso il Giro d’Italia, gli appassionati del grande ciclismo rivolgono la propria attenzione verso la Grand Boucle che scatterà dunque tra cinque settimane: sarà come sempre un grande spettacolo, i migliori corridori del mondo si daranno battaglia sulle strade d’oltralpe per conquistare l’ambita maglia gialla e salire sul podio più prestigioso all’ombra ...