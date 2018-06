laragnatelanews

: Torna Mike Tyson... o almeno il suo alter ego digitale - - evyna : Torna Mike Tyson... o almeno il suo alter ego digitale - - siceid : @Mike_Linus @ERTIGRE2 @danieledvpd @stefaniatalpo @lucatelese E i tuoi? Hanno figli o solo dissenteria? Torna nella tana - clemthemandarin : 15 mins di assolo di Mike con Eddie fuori e quando torna chiede al pubblico di essere aiutato. GOCCINE DATEMI LE GOCCINE -

(Di martedì 26 giugno 2018) Il suo nome è stato sulla bocca di tutti per diversi anni, dal suo essere un grande pugile fino agli errori che lo hanno portato fino in prigione. Ma oraTyson, e lo fa in gran stile con un libro dove si racconta la sua storia e con uno spettacolo che mette in scene il suo essere un uomo poliedrico. Ma non solo, infatti ne sentiremo parlare ancora anche nel mondo virtuale, dove il suoego sarà protagonista di ben cinque nuovi giochi nati in collaborazione tra Snaitech e il gruppo Insipered leader. Per chi non ne avesse mai sentito parlare, la Snaitech è nata nel 2015 dopo l’integrazione di Cogetech in Sani Spa nel ramo delle scommesse, sport virtuali, video lotterie, nuove slot, giochi online e mobile come il poker, le skill games, i casinò games e i bingo. Con questi nuovi giochi si vedrà un Tyson veramente realistico nel suo essere un grande protagonista del ...