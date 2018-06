Torino | si lavora ad uno scambio col Monaco | tutti i dettagli

Torino - si lavora ad uno scambio col Valencia e Mazzarri pensa ad un cambio di modulo… : Torino pronto a piazzare i primi colpi dell’estate, uno dei quali potrebbe cambiare decisamente l’attacco di Mazzarri: si passa al 3-5-2? Il Torino sta lavorando intensamente sul mercato per regalare a mister Mazzarri una rosa di prima fascia. Il ds Petrachi, secondo quanto rivela Tuttosport, è alle prese con un affare molto interessante, un’idea di scambio con il Valencia che coinvolgerebbe Iago Falquè e Zaza. I due calciatori ...

Torino - lavoratrice deve curare il marito malato : i colleghi le cedono ore di ferie : Lei deve curare il marito e i colleghi le cedono ore di ferie. Il gesto di solidarietà arriva dallo stabilimento della Skf di Airasca, nel Piemontese, dove un numero significativo di lavoratori dell’azienda specializzata nella produzione di cuscinetti avevano chiesto di poter dare una parte delle proprie ore di ferie monetizzabili e permessi retribuiti alla donna, che ha bisogno di prestare cure costanti al coniuge. La richiesta dei ...

Torino - chiede di non lavorare di notte durante Ramadan - musulmano trasferito : protesta dei sindacati : I lavoratori di tutti i punti vendita torinesi della catena Eurospin sciopereranno domani 24 ore per protestare - spiega Sabatino Basile della Fisascat Cisl - contro il trasferimento punitivo di un ...

Torino - chiede di non lavorare di notte per il Ramadan : azienda lo trasferisce : Torino, chiede di non lavorare di notte per il Ramadan: azienda lo trasferisce Torino, chiede di non lavorare di notte per il Ramadan: azienda lo trasferisce Continua a leggere L'articolo Torino, chiede di non lavorare di notte per il Ramadan: azienda lo trasferisce proviene da NewsGo.

Italiaonline - assemblea pubblica delle lavoratrici e dei lavoratori di Torino : In data 16 aprile è stata aperta la procedura di licenziamento per 400 persone e di trasferimento da Torino ad Assago , MI, per altri 241 lavoratori di Italiaonline.

Perché per i giudici di Torino i fattorini di Foodora sono lavoratori autonomi : L’agitazione dei fattorini di Foodora a Torino (Foto Marco Alpozzi/LaPresse) Nessun rapporto di lavoro comparabile a quello di un lavoratore alle dipendenze, nessun obbligo a effettuare le consegne e nessuna esclusione pilotata dai turni. sono queste le motivazioni principali con cui i giudici del tribunale del lavoro di Torino hanno respinto l’11 aprile scorso il ricorso di sei ex fattorini contro Foodora, multinazionale tedesca delle ...

Amt - PasTorino - Leu - : "Solidarietà ai lavoratori che scioperarono nel 2013" : Noi questo non lo accetteremo mai, ricordo ancora quei giorni dove la politica si chiuse senza aprire un dialogo serio e costruttivo. Ricordo l'esasperazione, la sofferenza. Ricordo che se non ci ...