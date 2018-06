Torino-Peres a oltranza Pressing per convincere anche la famiglia

Incredibile Torino - ancora un cambio di rotta per Bruno Peres… adesso basta - spunta una nuova idea : Bruno Peres sta prendendo tempo ed il Torino inizia a spazientirsi guardandosi attorno alla ricerca di una valida alternativa a destra Bruno Peres sta tenendo sotto scacco il calciomercato del Torino. Il terzino destro della Roma si appresta a lasciare la capitale dopo aver trovato poco spazio nella scorsa annata ed il club granata si è dimostrato pronto a riprendere il brasiliano. L’affare sembrava dapprima fatto, poi saltato in favore ...

Calciomercato Roma - è fatta per il ritorno di Bruno Peres al Torino : Il terzino andrà al club granata per 7 milioni totali. Nainggolan conferma su Instagram la sua cessione, i cui soldi serviranno per acquistare Pastore

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - asse Roma-Torino : non solo Bruno Peres - tutti i calciatori che possono cambiare maglia : Calciomercato, asse Roma-Torino – Sono ore già caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, in particolar modo attivissima la Roma alla ricerca di calciatori da regalare al tecnico Di Francesco. Bene anche il Torino che ha chiuso per il ritorno di Bruno Peres ma sono anche altri i calciatori che potrebbero cambiare maglia. Secondo indiscrezioni di CalcioWeb nel mirino dei granata è finito anche Stephan El Shaarawy, la trattativa non è ...

Calciomercato Torino : Ndong e Peres a un passo [CIFRE e DETTAGLI] : Cambia marcia il mercato del Torino, impegnato nella costruzione della squadra affidata al confermato Mazzarri. Dal gabonese Didier Ndong, la cui trattativa secondo il Sunderland Echo si sarebbe conclusa per una cifra intorno ai 7,5 milioni di euro, al ritorno di Bruno Peres fino alla trattativa per il centrale brasiliano Verissimo. Il ds Petrachi è molto attivo: l’obiettivo è consegnare la squadra al gran completo a Mazzarri in vista del ...

Calciomercato Torino - arriva il secondo colpo dopo Bruno Peres : Calciomercato Torino – Il Calciomercato del Torino entra nel vivo, in particolar modo a tenere banco sono le mosse del presidente Cairo che ha dimostrato tutta l’intenzione di rinforzare la rosa, la prima mossa è stata veramente importante con il ritorno di Bruno Peres, l’esterno può sicuramente rappresentare l’arma in più per Walter Mazzarri. Nel frattempo altro movimento nelle ultime ore, è quasi fatta anche per Lucas ...

