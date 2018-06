wired

: Tom Bob, quando la street art migliora la città - micheleiurillo : Tom Bob, quando la street art migliora la città - MilanoCitExpo : Tom Bob, quando la street art migliora la città #DipartimentoInnovazioneTecnologia - pcexpander : Tom Bob, quando la street art migliora la città #pcexpander #cybernews #notizie #news #socialmedia -

(Di martedì 26 giugno 2018) Tom Bob è un giovaneartist che ha riempito ladi New York con le proprie opere. Non si tratta di semplici graffiti o murales, quanto di operazioni artistiche che comunicano con l’ambiente: tombini, panchine, centraline elettriche, tutti sono potenziali soggetti sui quali l’artista scarica la propria creatività trasformando il paesaggio urbano. I colori sono accesi e le grafiche estremamente pop, difficile passino inosservate. Nella nostra gallery qui in alto trovate una selezione delle più belle; se invece volete saperne di più e rimanere aggiornati sui futuri attacchi d’arte, potete seguire il suo profilo Instagram. Tom Bob,laartlaWired.