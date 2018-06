TIM | CdA conferma | unicità di visione e di obiettivi di tutti i suoi membri

TIM - tutto chiarito tra Genish e il cda. Integrati i comitati interni : Durante la riunione di oggi, il Consiglio di Amministrazione di Tim "ha dibattuto circa le considerazioni espresse pubblicamente dal CEO relativamente ad alcuni suoi membri ed ha preso atto del chiarimento da lui fornito e del rincrescimento per aver fatto delle dichiarazioni non appropriate, che sono state poi amplificate dalla stampa". Così si legge in un comunicato diramato dal cda della società a proposito delle recenti ...