Testata per letto “fai da te” | 4 idee BELLISSIME!

La Testata costa cara a Spada : sei anni per 'metodo mafioso' : Si racchiude in due parole, autentici macigni del codice penale, la condanna a sei anni di reclusione per Roberto Spada, il rom palestrato che voleva ridurre alla ragione, a suon di testate, i ...

Sei anni di carcere a Roberto Spada per la Testata al giornalista Rai. 'Aggravante mafiosa' : Roberto Spada e il suo guardaspalle Ruben Alvez Del Puerto sono stati condannati a 6 anni di carcere, più un anno di libertà vigilata per il pestaggio del giornalista Di Nemo , Daniele Piervincenzi , ...

L'Unità torna in edicola : solo per un giorno e per evitare la decadenza della Testata : ROMA - L'Unità torna in edicola per un solo giorno, con la grafica delle origini e un editoriale-tributo al fondatore Antonio Gramsci. L'edizione straordinaria ha l'obiettivo di scongiurare la ...

Roma - 4 arresti per il raid Casamonica in un bar in periferia - ConTestata l'aggravante del metodo mafioso : Due persone sono state arrestate della polizia per la duplice aggressione compiuta da due membri del clan Casamonica il primo aprile in un bar alla Romanina, alla periferia di Roma. Per il raid ai ...

Ostia - Roberto Spada : "Mi vergogno per la Testata - chiedo scusa" : "Non avrei dovuto reagire in quel modo alle domande del giornalista", ha detto parlando dell'aggressione a Piervincenzi

Roberto Spada - Ostia “mi scuso per Testata - quello non sono io”/ Ai giornalisti : “non ho nemici - solo amici” : Ostia, Roberto Spada in aula: “La testata? Chiedo scusa ai giornalisti, me ne vergogno”. Mea culpa da parte del mafioso romano, ascoltato nel processo che lo vede imputato(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 17:25:00 GMT)

"Mi vergogno di quanto ho fatto - chiedo scusa ai giornalisti". Roberto Spada si pente per la Testata a Piervincenzi : "Mi vergogno di quello che è successo. chiedo scusa a tutti i giornalisti, ma di quei momenti non ricordo più nulla, ho visto tutto nero", parola di Roberto Spada.Questo è quanto ha affermato il componente della famosa famiglia di Ostia, sentito nell'ambito del processo che lo vede imputato, assieme al guardaspalle Ruben Alvez del Puerto, di violenza privata e lesioni personali aggravate dal metodo mafioso per l'aggressione ...