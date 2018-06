Terremoto di magnitudo 3 5 nel cosentino | scossa 2 9 nel crotonese

Terremoto Cosenza : scossa di magnitudo 3.5 questa notte/ Trema anche la provincia di Crotone : Terremoto Cosenza: scossa di magnitudo 3.5 questa notte, Trema anche la provincia di Crotone, con una scossa di 2.9. Fortunatamente non si sono registrati danni a cose o a persone(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 08:29:00 GMT)

Terremoto in Grecia - scossa di magnitudo 5.5 al largo di Modone - : Il sisma è stato registrato questa mattina e localizzato a 26 chilometri al largo della cittadina sulla costa del Peloponneso, a una profondità di 30,4 chilometri

Scossa di Terremoto di magnitudo 2.8 registrata vicino Amatrice : Scossa di terremoto di magnitudo 2.8 registrata vicino Amatrice Scossa di terremoto di magnitudo 2.8 registrata vicino Amatrice Continua a leggere L'articolo Scossa di terremoto di magnitudo 2.8 registrata vicino Amatrice proviene da NewsGo.

Scossa di Terremoto magnitudo 6.4 nelle Isole Vanuatu : Un terremoto magnitudo Mwp 6.3 si è verificato nelle Isole Vanuatu alle 21:13:35 UTC di ieri (23:13:35 ora italiana) ad una profondità di 33 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.4 nelle Isole Vanuatu sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di Terremoto magnitudo 4.5 in Repubblica Dominicana : Una Scossa di terremoto magnitudo 4.5 è stata registrata alle 00:13 UTC in Repubblica Dominicana: secondo le rilevazioni dell’Istituto Geofisico statunitense USGS, l’epicentro è stato individuato a 8 km sudovest da Sabana Grande de Boya, ad una profondità di 83,9 km. L’evento è stato distintamente avvertito anche nella capitale Santo Domingo. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 4.5 in Repubblica Dominicana sembra essere il ...

Terremoto in Bosnia : scossa magnitudo 3.6 nella notte : Una scossa di Terremoto magnitudo 3.6 è stata rilevata nella notte, poco prima dell’una, nei pressi di Mostar, nel sud della Bosnia–Erzegovina: lo riportano i media locali, secondo cui l’ipocentro del sisma è stato localizzato a 2 km di profondità. L’evento tellurico è stato avvertito anche sulla costa dalmata croata. Non si segnalano danni a persone o cose. L'articolo Terremoto in Bosnia: scossa magnitudo 3.6 nella notte ...