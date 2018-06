Terremoto Centro Italia | ministro Bonisoli | “Noi ci siamo e ci saremo sempre”

Terremoto Cosenza : scossa avvertita dalla popolazione - epicentro a Bocchigliero [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Terremoto Centro Italia : il ministro Bonisoli domani in visita nelle zone colpite : domani, 26 giugno, il ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Alberto Bonisoli, si recherà in visita presso alcuni dei luoghi colpiti dagli eventi sismici in Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016. Le tappe della visita saranno Visso, Campi di Norcia e Spoleto. L'articolo Terremoto Centro Italia: il ministro Bonisoli domani in visita nelle zone colpite sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Centro Italia : proseguono i lavori per la realizzazione delle Sae - consegnate 3.337 casette : Le Soluzioni Abitative di Emergenza consegnate ai Sindaci sono 3.337, rispetto alle 3.639 richieste. A queste si aggiungono ulteriori 266 Sae installate ma in attesa della conclusione della seconda fase di urbanizzazione che, unitamente alle casette già consegnate, portano il totale al 99% del fabbisogno. Ad oggi, dunque, sono state consegnate 1.557 Sae nelle Marche, 815 nel Lazio, 748 in Umbria e 217 in Abruzzo, a fronte di 1.825 ordinate nelle ...

Terremoto Centro-Italia - nonna Peppina è salva : potrà tornare nella sua casetta di legno : Era stata mandata via poiché la struttura di legno, costruita dalle figlie a Fiastra (Macerata) vicino all'abitazione distrutta dal sisma che ha colpito, era considerata abusiva. Ora è stata regolarizzata. Salvini. "Sono contento. Ma continuerò a vigilare"Continua a leggere

Scossa di Terremoto in Centro Italia - vicino ad Amatrice : Un terremoto magnitudo ML 2.8 si è verificato a 3 km ovest Amatrice (Rieti) alle 04:32:21 ad una profondità di 12 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto in Centro Italia, vicino ad Amatrice sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Centro Italia : il 26 giugno il Ministro Bonisoli nelle zone colpite dal sisma : “Martedì prossimo sarò nelle zone terremotate del Centro Italia, farò un giro da Visso a Spoleto. In quei territori stiamo passando dalla fine dell’emergenza alla messa in sicurezza“: lo ha reso noto il Ministro dei beni culturali e del turismo, Alberto Bonisoli, in occasione della presentazione al Mibact dell’ottavo rapporto realizzato da Symbola e Unioncamere ‘Io sono cultura’. “Se raccontiamo quello ...

Terremoto Centro Italia - crollo della torre di Accumoli : a giudizio in 7 - c’è il sindaco. Parente delle vittime : “Si dimetta” : Per il crollo del campanile di Accumoli, uno dei simboli del Terremoto in Centro Italia del 24 agosto 2016, sarà processato anche il sindaco Stefano Petrucci. Il primo cittadino della cittadina in provincia di Rieti è tra i 7 imputati per omicidio colposo e disastro colposo rinviati a giudizio dal giudice dell’udienza preliminare Ilaria Auricchio. Il crollo della torre campanaria causò la morte di un’intera famiglia: dei coniugi Andrea ...

