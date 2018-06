Terremoti | scossa di magnitudo 3 5 in provincia Cosenza

Terremoti - scossa in Guatemala : 5.55 Una scossa di terremoto di magnitudo 5.6 è stata registrata alle 20:32 di ieri (le 4:32 di oggi in italia) nel sud del Guatemala. Secondo i dati del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 100 km di profondità ed epicentro vicino Guanagazapa. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.

Terremoti - scossa di 5 - 3 vicino a Osaka : 03.23 Una scossa di terremoto di magnitudo 5.3 è stata registrata non lontano da Osaka, in Giappone. Secondo i dati del Servizio geologico statunitense USGS, il sisma è avvenuto alle 7:58 ora locale (00:58 in Italia) con ipocentro a circa 15 km di profondità ed epicentro a Takatsuki. Secondo i media internazionali, al momento si registrerebbero lievi danni ma nessun ferito. Controlli sono in corso sui servizi di trasporto su rotaia, ...

Terremoti Calabria : lieve scossa nel Catanzarese : Un terremoto magnitudo ML 2.1 si è verificato a 2 km ovest da Cicala (Catanzaro) alle 06:14:12 ad una profondità di 26 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoti Calabria: lieve scossa nel Catanzarese sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoti - scossa di 3.6 in Friuli : 02.46 Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 23.48 in Friuli, con epicentro a Bordano(Udine). Il terremoto è stato avvertito distintamente anche a Gemona, tra i paesi più colpiti dal sisma del 1976, e nel Pordenonese, a molti chilometri di distanza. Secondo l'INGV, la scossa è avvenuta a una profondità di 7 chilometri. Al momento non si ha notizia di danni a persone o cose.

Terremoti : scossa magnitudo 5.5 in Pakistan : Una scossa di terremoto magnitudo 5.5 è stata registrata nel nordovest del Pakistan: lo ha reso noto un funzionario del dipartimento di meteorologia del Paese. L’epicentro è stato localizzato vicino alla località di Bannu. Secondo l’Istituto Geofisico statunitense USGS si è trattato di un evento magnitudo 5.1, verificatosi alle 03:23 UTC a una profondità di 40.9 km. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o ...

Terremoti Macerata : scossa magnitudo 2.9 a Muccia : Un terremoto magnitudo ML 2.9 si è verificato a 1 km ovest da Muccia (Macerata) alle 02:46:30 ad una profondità di 9 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoti Macerata: scossa magnitudo 2.9 a Muccia sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoti - forte scossa in Toscana : gente in strada per la paura : Trema ancora la terra nelle zone centrali dell'Italia. Il peggior risveglio nella mattina dell'1 maggio è stato quello degliabitanti della Toscana, in particolare quelli delle province di Pisa e Siena. Alle ore 7.16 una scossa di magnitudo 3.6 èstata registrata dalle attrezzature dell'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).L'epicentro a Castelnuovo di Val di Cecina, a una profondità di circa 11 chilometri. La scossa è durata ...