Tennis | ATP Antalya 2018 | Paolo Lorenzi sconfitto in due set dal bosniaco Basic

Tennis - ATP Eastbourne 2018 : Matteo Berrettini esce di scena al primo turno. L’azzurro sconfitto in due set da David Ferrer : Niente da fare per Matteo Berrettini nel primo turno dell’ATP di Eastbourne (Gran Bretagna). L’erba britannica è poco fortunata per l’azzurro,che cede in due set contro l’esperto spagnolo David Ferrer (n.38 del mondo) con il punteggio di 7-5 6-3 in 1 ora e 27 minuti di partita. Un po’ d’amarezza c’è per Matteo, non avendo mai approfittato dell’iniziale situazione di vantaggio dei due parziali. La ...

Tennis - ATP Eastbourne 2018 : subito fuori Andreas Seppi. Denis Istomin vince al tie-break del terzo set : È terminata subito l’avventura di Andreas Seppi all’ATP 250 di Eastbourne, ultimo torneo su erba prima dell’inizio di Wimbledon. L’uzbeko Denis Istomin ha vinto 6-3 6-7 (4) 7-6 (4) in due ore e ventotto minuti di gioco, al termine di un match combattuto, come da tradizione quando questi due giocatori si incrociano. Due dei dieci precedenti, infatti, si sono disputati proprio ai Championships, con una vittoria per parte al ...

Tennis - ATP Ranking (25 giugno) : Rafael Nadal torna in vetta - Fabio Fognini il numero uno italiano : La sconfitta nella finale di Halle (Germania) costa caro allo svizzero Roger Federer. L’elvetico, ko contro il croato Borna Coric, perde infatti la vetta del Ranking a vantaggio del suo amico/rivale Rafael Nadal. Lo spagnolo, a riposo dopo l’undicesima vittoria del Roland Garros, riprende lo scettro avendo però appena 50 punti di vantaggio su Roger. Da segnalare poi lo scambio di posizioni tra Marin Cilic, ora numero cinque, ed il ...

Tennis - ATP Eastbourne 2018 : Matteo Berrettini entra nel tabellone principale : Alla vigilia dello start delle qualificazioni di Wimbledon, anche gli ultimi tornei che precedono il terzo Slam stagionale hanno completato i tabelloni cadetti, nella giornata che ha dato il via anche ai primi incontri del main draw. Le attenzioni dell’Italia erano tutte su Eastbourne dove tre italiani erano in corsa per altrettanti posti nel tabellone principale. Ce l’ha fatta Matteo Berrettini, numero 3 del tabellone cadetto, che ...

ATP Queen’s – Novak Djokovic è in finale! Il Tennista serbo piega Chardy e prenota la sfida con Cilic : Novak Djokovic è il secondo finalista dell’ATP del Queen’s: il tennista serbo batte Chardy in due set e prenota la sfida contro Cilic Novak Djokovic stacca il pass per la finale del Queen’s. Il tennista serbo, scivolato attualmente fuori dalla top 20 mondiale (22°), ha avuto la meglio in semifinale sul francese Chardy, sconfitto in due set con il punteggio di 6-7 (5-7 al tie-break) / 4-6. Domani Djokovic si giocherà le sue chance in finale ...

Tennis - Atp Halle : è Federer il primo finalista : A separarlo dal suo 99° titolo Atp il croato Borna Coric che ha raggiunto la finale dopo aver 'goduto' del ritiro dello spagnolo Roberto Bautista-Agut , numero 16 del mondo e quarto favorito del ...

Tennis - ATP Halle 2018 : Andreas Seppi si ferma ai quarti contro il croato Borna Coric : Si ferma ai quarti di finale la corsa di Andreas Seppi nel torneo ATP di Halle: sull’erba tedesca l’altoatesino ha ricevuto il disco rosso dal croato Borna Coric, che si è imposto in un’ora e 26 minuti di gioco in due set, con il punteggio di 7-5 6-3. Nella prima partita l’equilibrio rischia di spezzarsi sia nel quinto che nel settimo gioco, quando l’azzurro è costretto ad annullare rispettivamente una e tre palle ...

Tennis - Atp Halle : Federer vola in semifinale : ROMA - Roger Federer ha centrato la sua 14esima semifinale su sedici partecipazioni al ' Gerry Weber Open ', torneo Atp 500 in corso sui campi in erba di Halle , in Germania. Il campione svizzero, ...

Tennis - Luca Nardi da record! A 14 anni è il più giovane di sempre a punti nella classifica Atp : È una delle più grandi promesse del Tennis italiano. Classe 2003, nativo di Pesaro, Luca Nardi a soli 14 anni e 10 mesi ha conquistato il suo primo punto ATP vincendo un match nell’ITF di Sassuolo (dov’è entrato in tabellone da lucky loser) contro Malla, numero 770 della classifica mondiale. I paragoni si sprecano. A tesserne le lodi è l’ex numero 42 del mondo Stefano Pescosolido, all’interno dello staff tecnico della ...

Tennis – Atp Halle : Djokovic vola senza problemi ai quarti - Dimitrov non crea grattacapi al serbo : Il serbo supera senza patemi Dimitrov negli ottavi del torneo ATP di Halle, il bulgaro si arrende in due set conclusi con il punteggio di 6-4 6-1 Il tre volte campione di Wimbledon Novak Djokovic si qualifica agevolmente ai quarti di finale del torneo Atp 500 del Queen’s di Londra (erba, montepremi 1.983.595 euro). Il serbo, numero 22 del mondo, supera il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 5 del ranking Atp e seconda testa di serie, con il ...

Tennis – Atp di Halle : Seppi stacca il pass per i quarti di finale - asfaltato Mayer in due set : Con il punteggio di 6-2 6-4, Andreas Seppi batte Florian Mayer negli ottavi di finale di Halle e accede ai quarti dove affronterà Coric Andreas Seppi ha centrato l’ingresso nei quarti di finale del torneo Atp 500 di Halle (erba, montepremi 1.983.595 euro). Il 34enne di Caldaro, numero 50 del ranking mondiale, ha dominato il tedesco Florian Mayer, numero 82 Atp, in gara con una wild card, con il punteggio 6-2, 6-4 in un’ora di gioco. ...

Tennis - ATP Halle 2018 : Andreas Seppi si sbarazza di Florian Mayer e centra i quarti di finale : Andreas Seppi si è qualificato ai quarti di finale del torneo di Halle, sull’erba tedesca. Il giocatore italiano ha ottenuto una convincente vittoria contro il padrone di casa Florian Mayer, battuto in due set 6-2 6-4. Un successo importante che proietta l’altoatesino tra i migliori otto del prestigioso ATP 500, una delle ultime prove generali in vista di Wimbledon. Importante soprattutto perché Seppi ha battuto agevolmente un ...

Tennis - Atp Halle : esordio vincente per Federer e Seppi : Al Gerry Weber Open , torneo Atp 250 in corso sui campi in erba di Halle in Germania, il numero uno del mondo e campione in carica, di casa su questi prati, dove ha già vinto in nove occasioni, ha ...

ATP Queen’s – Dzumhur fa gol! Il Tennista bosniaco scivola e finisce letteralmente in rete [VIDEO] : Damir Dzumhur protagonista di una goffa caduta durante l’ATP del Queen’s: il tennista bosniaco scivola e finisce sotto la rete Che sfortuna per Damir Dzumhur! Il tennista bosniaco è stato protagonista di un episodio divertente, ma nel quale poteva farsi davvero male. Nel corso del match contro Dimitrov, Dzumhur è scivolato finendo addirittura sotto la rete! Per fortuna solo un po’ di paura, ma niente di grave: il tennista si è ...