Temptation Island | la Galgani farà parte del programma in qualità di ospite d' eccezione

Temptation Island - sull’isola della tentazione arriva anche Gemma Galgani : Gemma Galgani sbarca a Temptation Island, il reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Bastano poche righe per rendere felici i numerosi fan di Uomini e Donne che da tempo ne chiedevano la partecipazione. L’ex di Giorgio Manetti e Marco Firpo non sarà però nel cast fisso come concorrente, per ragioni anagrafiche e per l’assenza di una relazione amorosa, ma parteciperà come “guest star”. Il sito ...

Nuovi problemi per Temptation Island - riprese bloccate : Quanti tormenti per la nuova edizione di Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia ogni giovedì su Canale 5. Non era mai successo finora che il programma ideato da Maria De Filippi ...

Dopo il Trono Over - Gemma Galgani sbarca a Temptation Island : Dopo il successo del Trono Over, Gemma Galgani sbarca a Temptation Island. Secondo le ultime indiscrezioni la dama torinese sarebbe entrata a tutti gli effetti nel cast del programma. A volerla fortemente Maria De Filippi, da anni a capo della Fascino, società di produzione dello show, e certa che saprà dare un valore aggiunto alle storie d’amore (e tradimenti) raccontate a Temptation Island. Anche quest’anno sei coppie metteranno ...

Gemma Galgani possibile consulente d'amore a Temptation Island : La nuova edizione di 'Temptation Island' [VIDEO] [VIDEO]è alle porte. Il famoso Reality Show estivo di Canale 5, che vedra' ancora alla conduzione il noto presentatore Filippo Bisciglia, avviera' la propria messa in onda tra pochi giorni. Annunciate tutte le coppie in gioco, ecco emergere una grande novita' in merito alla possibile presenza sull'isola di uno dei volti più chiacchierati e discussi dal pubblico di 'Uomini e donne': parliamo della ...

Temptation Island 2018/ Slitta ancora la messa in onda? Fan preoccupati e critiche per l'arrivo di Gemma : Temptation Island 2018, anticipazioni e coppie: Slitta ancora la programmazione? Filippo Bisciglia allarma e sul web si scatena la polemica anche per Gemma Galgani(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 04:05:00 GMT)

Temptation Island 2018/ Anticipazioni - foto : reality interrotto - il tempo non permette le riprese : TEMPTATION ISLAND 2018, Anticipazioni e coppie: Gemma Galgani si prepara a sbarcare nel reality delle tentazioni, dove vestirà un ruolo davvero insolito. Intanto, nel resort...(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 18:39:00 GMT)

Gemma Galgani nel cast di Temptation Island - farà da 'consulente' alle coppie : Secondo il sito DavideMaggio.it Gemma Galgani, super protagonista in Uomini e Donne di Canale 5, potrebbe entrare nel cast di Temptation Island. Finite le sue storie d'amore nate grazie al programma ...

Simona Ventura/ Intervista con Paola Perego : da Temptation Island all’amore per Gerò Carraro (Non disturbare) : Simona Ventura, l'Intervista con Paola Perego di questa sera: da Temptation Island Vip all’amore per Gerò Carraro, tutte le sue passioni (Non disturbare).(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 16:41:00 GMT)

Gemma Galgani nel cast di Temptation Island - farà da "consulente" alle coppie : Secondo il sito DavideMaggio.it Gemma Galgani , super protagonista in Uomini e Donne di Canale 5 , farà parte del cast di Temptation Island . Finite le sue storie d'amore nate grazie al programma di ...

Chi è Andrea Celentano? Biografia - età e vita privata del fidanzato di Raffaela di Temptation Island 2018 : Chi è Andrea Celentano? Insieme alla fidanzata Raffaela Giudice sono tra le coppie di Temptation Island 2018. Sono giovani, belli e innamoratissimi: sono loro la coppia da tenere d'occhio nella nuova edizione del reality show sperando che nessuno dei due combini guai affinché escano insieme dall'ultimo falò, proseguendo la loro storia e uniti, felici più di prima. Siamo dei romanticoni, che ci possiamo fare? In questo speciale, comunque, ...

Temptation Island - intoppo durante le riprese. Filippo Bisciglia : “Primo anno che capita” : Temptation Island, intoppo durante le riprese del reality. Filippo Bisciglia sui social: “Primo anno che capita una cosa del genere” Il reality più rovente dell’estate sta per tornare. Temptation Island sbarcherà a breve su Canale 5 con la quinta edizione. Ma gli appassionati dello show non hanno ancora la certezza della data della prima messa […] L'articolo Temptation Island, intoppo durante le riprese. Filippo ...

Maria De Filippi - Gemma Galgani ospite d'eccezione di Temptation Island : Quest'anno a Temptation Island ci sarà un'ospite d'eccezione. Come rivela il sito Davide Maggio, la star del trono over di Uomini e Donne di Maria De Filippi barcherà in Sardegna e sarà ospite del ...

Temptation Island - riprese bloccate. Filippo Bisciglia svela l’accaduto : Filippo Bisciglia svela un incredibile imprevisto a Temptation Island Da qualche giorno sono iniziate le riprese di Temptation Island 2018. Tuttavia proprio in queste ultime ore è successo qualcosa, che mai è capitato nelle passate edizioni. Cosa è avvenuto stavolta? E’ stato lo stesso Filippo Bisciglia a rivelare l’accaduto su instagram, pubblicando un video della pioggia torrenziale abbattutasi sul set del reality show più piccante ...

Temptation Island 5 : Gemma Galgani parteciperà al reality come 'confidente' : Gemma Galgani è senza ombra di dubbio una delle protagoniste del Trono Over di Uomini e donne più amate: la dama è tra i protagonisti del programma ormai da anni e spera di poter trovare anche lei, prima o poi, l’amore della sua vita. E' comunque un personaggio televisivo a tutto tondo, tanto che nelle ultime ore è stata diffusa una notizia che la riguarda e sta facendo molto scalpore: Gemma inaspettatamente prendera' parte al reality Temptation ...