Telefonia | a quale compagnia Iliad rompe le uova nel paniere?

(Di martedì 26 giugno 2018)non sarà l’apocalisse per le telecomunicazioni in Italia. Latelefonica francese porterà scompiglio, come ha già fatto in queste prime settimane di attività commerciale, ma non abbatterà i concorrenti. È questa, in sintesi, l’opinione dei ricercatori della divisione Global ratings dell’agenzia di rating Standard & Poor’s, sugli effetti dell’ingresso dinel mercato italiano delle telecomunicazioni. S&p si attende al massimo un calo dei ricavi del settore nell’ordine del 2%-3%. Certi i prossimi “saranno mesi critici”. Perché la migrazione dei clienti verso l’operatore francese determinerà le contromosse degli altri operatori del settore. “ha una buona occasione di raggiungere il suo obiettivo di un milione di clienti in breve tempo, ma non ci aspettiamo una rottura grave che avvii una guerra dei prezzi e li spinga verso il basso”, scrivono gli ...