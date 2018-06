Suri Cruise | 12 anni normali da «figlia di»

vanityfair

: FOTO - L'infortunio al piede non la ferma: Suri Cruise al parco con i cagnolini - LaPresse_news : FOTO - L'infortunio al piede non la ferma: Suri Cruise al parco con i cagnolini - Studionews24 : Tom Cruise CHOC, rifiuta la figlia Suri: “Ce l’ha dentro e io non vo -

(Di martedì 26 giugno 2018) Dopo essere tornata bambina,è pronta a diventare grande. Da quando si è separata da Tomnel 2012, Katie Holmes ha fatto uno considerevole sforzo per tenere lalontana dal mondo del gossip e delle star. Al grido di: «Al giorno d’oggi, molte celebrity probabilmente proteggono i loro bambini dal gossip, ma nella mia famiglia sappiamo che spesso ciò che viene detto non corrisponde a verità, quindi più semplicemente non gli diamo alcuna importanza». E l’ex timida Joey Potter di Dawson’s Creek c’è riuscita. LEGGI ANCHEKatie Holmes, prima mamma poi l'amore Lei esi sono trasferite da Los Angeles a New York, e la bambina ha sostituito i tacchi e i trucchi con abiti colorati, e gli elicotteri, che la portavano avanti e indietro, con i giri in bici con le compagne di scuola. E oggi mamma e, non solo si somigliano, ma sono molto ...