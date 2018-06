Sull' immigrazione siamo punto e a capo

Chi è il regista dello stallo Sull'immigrazione che tiene sotto assedio l'Europa : La Merkel, che guida un governo con la Csu " "cugina" del suo partito, la Cdu: insieme formano l'Unione, che rappresenta il polo conservatore della politica tedesca dal Dopoguerra " e con i ...

Chi è il regista dello stallo Sull’immigrazione che tiene sotto assedio l’Europa : Milano. A volte capita, nell’Europa che cerca un’identità comune affidandosi a valori condivisi, che le esigenze dei piccoli e dei pochi finiscano per tenere in apnea l’intero continente – l’intero progetto dell’Unione europea. Accadde per esempio nel 2016, quando il governo della Vallonia, in Belgi

Vertice europeo del 28 e 29 giugno : poche speranze di accordo Sull'immigrazione : Il numero di persone in difficoltà aumenta in continuazione, nonostante le promesse di intervento nel settore durante i comizi elettorali. Per la politica, tutta, difendere la parte più debole della società dovrebbe essere 'il valore essenziale': la famiglia dei 'migranti' viene chiamata in causa negli ultimi anni, gli arrivi sono numerosi e l'Italia ha sempre risposto positivamente, da sola, a questa grossa necessità. Si tratta di un problema ...

Trump ai repubblicani : Aspettiamo le elezioni per approvare la legge Sull'immigrazione : In un secondo tweet, Trump ha scritto: "Eleggete più repubblicani a novembre e passeremo la migliore, più giusta e onnicomprensiva legge sull'immigrazione del mondo. Ora abbiamo la peggiore e la più ...

Sondaggi politici - continua l’ascesa della Lega : premiata la linea di Matteo Salvini Sull’immigrazione : Secondo gli ultimi Sondaggi aumentano molto i consensi per la Lega, che raggiunge o addirittura supera il Movimento 5 Stelle sceso intorno al 28%. A trascinare il partito guidato da Matteo Salvini le politiche sull'immigrazione del nuovo governo, che ottengono l'approvazione di oltre il 60% degli elettori.continua a leggere

Salvini prepara la proposta italiana Sull'immigrazione.Domenica vertice informale a Bruxelles : Salvini: 'Il problema non è respingere ma difendere i confini'; il ministro dell'Interno oggi incontra il premier - Sui migranti Salvini annuncia per oggi pomeriggio un incontro con il premier Conte. ...

Salvini prepara la proposta italiana Sull'immigrazione : Domenica vertice a 7. Salvini: 'Il problema non è respingere ma difendere i confini'; il ministro dell'Interno annuncia che incontrerà il premier - Sui migranti Salvini annuncia per oggi pomeriggio un ...

Sondaggi politici - la linea di Matteo Salvini Sull’immigrazione conquista anche molti elettori PD : Il 72% degli elettori approva la linea sull'immigrazione di Matteo Salvini e fra questi la maggioranza relativa fra gli elettori del PD (46%). Crescono in conseguenza la popolarità del leader della Lega (al 46%) e i consensi per il partito (al 28%). In discesa il Movimento 5 Stelle, appena mezzo punto sopra la Lega.Continua a leggere

I luoghi comuni Sull’immigrazione in Italia : L’ostilità verso i migranti è alimentata da discorsi che incitano all’odio, notizie false, luoghi comuni e stereotipi. Proviamo ad analizzarne quattro con l’aiuto di dati ed esperti. Leggi

Governo - Trump elogia la linea di Conte Sull’immigrazione in diretta tv. Poi l’apprezzamento sul premier italiano : “Il primo ministro italiano è fantastico. Sull’immigrazione è molto duro, come me, d’altra parte”. Sono le parole del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel corso di un’intervista di circa 30 minuti rilasciata a Fox News. “Essere duri sull’immigrazione paga” ha aggiunto il Presidente. Video Twitter/Fox and Friends L'articolo Governo, Trump elogia la linea di Conte sull’immigrazione ...

Migranti - Conte : “Con l’amico Emmanuel pieno accordo Sull’immigrazione. Regolamento di Dublino deve cambiare” : “Con il presidente Macron – con l’amico Emmanuel – c’è pieno accordo sul tema dell’immigrazione. Dobbiamo voltare pagine, a partire dal cambiamento del Regolamento di Dublino“. A dirlo è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo l’incontro bilaterale a Parigi col presidente francese Emmanuel Macron. L'articolo Migranti, Conte: “Con l’amico Emmanuel pieno accordo ...

Trump : 'Conte fantastico - essere duri Sull'immigrazione paga' : Donald Trump, in un'intervista a Fox News, ha definito 'fantastico' il premier italiano Giuseppe Conte. 'Sembra che essere duri sull'immigrazione ora paghi', ha aggiunto. 'A proposito, i democratici ...