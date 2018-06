huffingtonpost

: Londra vuole un altro referendum sulla Brexit - TgLa7 : Londra vuole un altro referendum sulla Brexit - RaiNews : Londra, grande folla in piazza per chiedere un nuovo referendum sull'accordo che sarà raggiunto dalla premier #May… - SoloCristy : RT @HuffPostItalia: 'Sulla Brexit Ue pronta a tutto, anche a un non accordo' -

(Di martedì 26 giugno 2018)gli Stati Ue devono essere pronti a tutti gli scenari, compreso quello di un non. È quanto indicato nella bozza di conclusioni del vertice dei 27 leader di venerdì, di cui l'Ansa ha preso visione. "Il Consiglio europeo rinnova il suo appello agli Stati membri, alle istituzioni dell'Unione e tutti gli stakeholder di rafforzare il loro lavoro di preparazione a tutti i livelli e per tutti i risultati", compreso lo scenario di un non. Queste conclusioni vengono discusse stasera alla riunione Affari generali, dove l'Italia è rappresentata dal ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi.La bozza di conclusioni esorta poi Londra a fornire proposte realistiche per il futuro. "Occorre accelerare il lavoro per preparare una dichiarazione politica sul quadro della partnership futura" tra Ue e Regno Unito. Questo "richiede ulteriore chiarezza, e ...