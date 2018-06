Stampa spagnola | Godin nel mirino del Manchester Utd

Stampa spagnola - Liverpool offre 180 mln al Real per Asensio : CALCIOMERCATO– Le grandi manovre del mercato fervono anche durante i Mondiali in corso in Russia e uno dei giocatori più ambiti è Asensio, che lo scorso anno è sceso in campo in 53 delle 62 partite ufficiali disputate dal Real Madrid, raggiungendo i 2.857 minuti che lo hanno reso il 13esimo giocatore più utilizzato da Zinedine Zidane. Il giocatore ha tanti pretendenti e secondo il Mundo Deportivo, un importante club ha già inviato ...

Champions League - la Stampa spagnola celebra il Real Madrid : “Invenc13les” : Gli invincibili del Real Madrid sono stati osannati dalla stampa iberica al termine dell’ennesima cavalcata che ha portato alla vittoria della Champions League La stampa spagnola celebra la 13esima Champions League della storia del Real Madrid conquistata ieri sera a Kiev grazie al 3-1 contro il Liverpool. Sulle prime pagine dei quotidiani iberici grande spazio per l’impresa dell’11 di Zinedine Zidane che porta a casa la ...

Stampa spagnola celebra 13a Champions dei blancos - Real da leggenda : La Stampa spagnola celebra la 13esima Champions League della storia del Real Madrid conquistata ieri sera a Kiev grazie al 3-1 contro il Liverpool. Sulle prime pagine dei quotidiani iberici grande spazio per l’impresa dell’11 di Zinedine Zidane che porta a casa la massima competizione continentale per il terzo anno consecutivo. ‘Invenc13les’ titola Marca con una foto a tutta pagina dei blancos sottolineando come ...

Per la Stampa spagnola Ancelotti in pole al Napoli : In attesa della decisione sull'addio di Maurizio Sarri, salgono le quotazioni di Carlo Ancelotti per la panchina del Napoli. Secondo il quotidiano iberico Marca l'ex allenatore di Real Madrid e Bayern ...

Stampa spagnola - Iniesta verso il Giappone : Sembra essere in Giappone il futuro di Andres Iniesta, il giocatore spagnolo che ha detto addio al Barcellona dopo 22 anni. A quanto riportano i quotidiani iberici il centrocampista avrebbe scelto il Vissel Kobe, squadra della J1 League con cui avrebbe trovato un accordo triennale. Nelle scorse ore si è tirato indietro il Chongqing Lifan, team che milita nella Chinese Super League, che aveva avanzato una offerta faraonica da 27 milioni a ...

Champions - la Stampa spagnola celebra la terza finale consecutiva del Real : La stampa spagnola celebra il Real Madrid che con il pareggio 2-2 al Santiago Bernabeu contro il Bayern Monaco conquista la sua terza finale consecutiva di Champions League, la quarta in 5 anni. ‘Avanti verso la 13esima’ titola Marca che auspica un’altra vittorianella finale in Ucraina. ‘Un classico’, scrive Mundo Deportivo mentre As apre con una foto dell’esultanza di Karim Benzema, autore della doppietta per ...