Stadio Roma | in cella manager Eurnova

Stadio della Roma - restano in carcere i manager di Euronova. Tribunale Riesame respige istanze di scarcerazione : No alla libertà. Il Tribunale del Riesame ha respinto le istanze di scarcerazione presentate dai difensori dei quattro manager della società del gruppo Parnasi, Eurnova, arrestati nell’ambito dell’inchiesta legata al progetto del nuovo Stadio della Roma. restano pertanto in carcere Gianluca Talone, Simone Contasta, Giulio Mangosi, Nabor Zaffiri, collaboratori dell’imprenditore. La settimana scorsa la gip Maria Paola Tomaselli disposto i ...

Stadio della Roma - Parnasi e i politici. Chi ha già vinto il campionato : di Giacomo Pautasso e Riccardo Orioles Luca Parnasi, classe 1977, è l’uomo dello Stadio della Roma, che dovrebbe (doveva?) sorgere nell’area di Tor di Valle, a sud della Capitale. Di questo progetto si parla, in forme diverse, dal 2011, quando la società di calcio Roma passa – auspice Unicredit – dalle mani della famiglia Sensi a quelle di una cordata di imprenditori americani che nominano Di Benedetto presidente (negli anni ...

Stadio Roma - la testimonianza di Berdini : “Lanzalone aveva funzioni di assessore per la questione dell’impianto sportivo” : “Lanzalone svolgeva le funzioni dell’assessore per la questione Stadio, operava in stretto rapporto con il sindaco e con quest’ultimo ha condiviso il cambiamento della posizione del comune” rispetto al futuro impianto giallorosso. Nel faldone dei pm Paolo Ielo e Barbara Zuin, relativo all’inchiesta sullo Stadio dell’As Roma, compare una deposizione dell’ex assessore all’Urbanistica, Paolo Berdini, interrogato dagli inquirenti il 31 maggio ...