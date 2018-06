Stadio Roma | gip | “Su Lanzalone prove schiaccianti”

PEARL JAM - CONCERTO ROMA/ Stadio Olimpico : scaletta e orari. Biglietti ancora disponibili (26 giugno) : PEARL Jam, CONCERTO ROMA allo Stadio Olimpico oggi, martedì 26 giugno 2018: scaletta , orari e ultimi Biglietti disponibili per i fans di Eddie Vedder.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 04:20:00 GMT)

Stadio della Roma - Parnasi e i politici. Chi ha già vinto il campionato : di Giacomo Pautasso e Riccardo Orioles Luca Parnasi , classe 1977, è l’uomo dello Stadio della Roma , che dovrebbe (doveva?) sorgere nell’area di Tor di Valle, a sud della Capitale. Di questo progetto si parla, in forme diverse, dal 2011, quando la società di calcio Roma passa – auspice Unicredit – dalle mani della famiglia Sensi a quelle di una cordata di imprenditori americani che nominano Di Benedetto presidente (negli anni ...

CESARE CREMONINI - CONCERTO ROMA/ Stadio Olimpico - Video : “tutto quello per cui ho lavorato” (23 giugno) : CESARE CREMONINI , CONCERTO ROMA : il tour del cantautore bolognese approda allo Stadio Olimpico : orari, biglietti, probabile scaletta e informazioni viabilità.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 11:36:00 GMT)

Stadio Roma - la testimonianza di Berdini : “Lanzalone aveva funzioni di assessore per la questione dell’impianto sportivo” : “Lanzalone svolgeva le funzioni dell’assessore per la questione Stadio, operava in stretto rapporto con il sindaco e con quest’ultimo ha condiviso il cambiamento della posizione del comune” rispetto al futuro impianto giallorosso. Nel faldone dei pm Paolo Ielo e Barbara Zuin, relativo all’inchiesta sullo Stadio dell’As Roma, compare una deposizione dell’ex assessore all’Urbanistica, Paolo Berdini, interrogato dagli inquirenti il 31 maggio ...