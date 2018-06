Spread BTP Bund a 259 punti base dopo bozza europea

Spread BTP/Bund a 251 punti base : Sui mercati restano all'attenzione le tensioni commerciali che rischiano di pesare sull'economia globale. Il membro del consiglio di vigilanza dell'SSM della BCE Ignazio Angeloni ha evidenziato ...

Spread BTP chiude in rialzo a 249 : ANSA, - ROMA, 25 GIU - Chiusura in rialzo per lo Spread tra Btp e Bund, che segna 249 punti base contro i 235 di venerdì, tornando ai livelli d'inizio giugno che risentivano delle forti tensioni ...

Spread BTP apre in rialzo a 242 punti : ANSA, - ROMA, 25 GIU - Avvio di giornata in rialzo per lo Spread tra Btp e Bund che segna 242 punti contro i 235 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano sale a 2,74%.

ANSA, - ROMA, 22 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund chiude poco mosso a 235 punti base dai 238 di ieri. Il rendimento del decennale italiano è al 2,68%.

Spread Btp-Bund - Borghi : tensione 'non è colpa nostra' : Se a fine maggio il nome che aveva causato l'impennata era quello dell'economista Paolo Savona che la maggioranza voleva al dicastero dell'Economia, oggi sono due: Claudio Borghi e Alberto Bagnai ...

Spread Btp-Bund apre a 236 - 8 punti : ROMA, 22 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund apre questa mattina a 236,8 punti in lievissimo ribasso rispetto alla chiusura di ieri , 238 punti base, , giornata che aveva registrato una crescita di oltre ...

ANSA, - ROMA, 21 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in netto rialzo a 238 punti base, dai 216 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale del Tesoro è al 2,717%.

Spread BTP chiude poco mosso a 216 punti : ANSA, - ROMA, 20 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund chiude poco mosso a 216 punti base col rendimento del decennale del Tesoro al 2,53%.

ANSA, - ROMA, 19 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund chiude poco variato a 217,8 punti base rispetto ai 216 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale del Tesoro è al 2,54%.

ANSA, - ROMA, 19 GIU - Apertura in rialzo per lo Spread fra Btp e Bund tedesco che segna 220 punti contro i 216 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari al 2,57%.

Spread Btp/Bund chiude in calo a 215 : ROMA, 18 GIU - Chiusura in calo per lo Spread fra Btp e Bund tedesco. Il differenziale segna quota 215 punti contro i 219 di venerdì. Il rendimento del decennale italiano è al 2,54%.

ANSA, - ROMA, 18 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund torna sopra i 220 punti base, a quota 225, con il rendimento del decennale del Tesoro al 2,63%.