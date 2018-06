: Spicer dopo Trump, ora è conduttore tv - TelevideoRai101 : Spicer dopo Trump, ora è conduttore tv -

L'ex portavoce di, Sean, lavora alla conduzione di un talk show. Secondo il New York Times,,ospiterà "alcune tra le figure pubbliche più interessanti per un drink e una conversazione leggera in un pub o in un bar". Il talk,"Sean's Common Ground" non è stato ancora acquistato da alcun network ma inizierà ad essere girato a luglio. Tra gli ospiti anche Michael Avenatti,l'avvocato di Stormy Daniels, la pornostar che sostiene di aver avuto una relazione con.(Di martedì 26 giugno 2018)