Sony | il grande successo dei giochi esclusivi first party è dovuto ai team e ai creatori

eurogamer

: Silk: la Sony lavorerà allo spin-off di Spider-Man Come riportato da Deadline poche ora fa, la Sony – insieme ad Am… - italianaradio1 : Silk: la Sony lavorerà allo spin-off di Spider-Man Come riportato da Deadline poche ora fa, la Sony – insieme ad Am… - lospaziobianco : La Sony porta sul grande schermo #Silk - A_Futurologia : Cyberpunk 2077 – L'ultimo grande RPG di questa generazione - -

(Di martedì 26 giugno 2018) Durante l'E3 Gamereactor ha incontrato il vicepresidente diWorldwide Studios in Europa, Michael Denny, per una chiacchierata riguardo il supportochesta dando a PS4. Fornire ai giocatori alcuni dei migliori titoli degli ultimi anni, come The Last of Us, Uncharted 4, Horizon: Zero Dawn e God of War, e conin uscita come Spider-Man, Death Stranding, The Last of Us: Part II e Ghost of Tsushima all'orizzonte, è una chiarissima testimonianza dell'incredibile lavoro degli studi di sviluppo interni di."Gli ultimi due anni sono stati assolutamente stellari per noi", dice Denny. "Se guardi all'anno scorso, concome Horizon: Zero Dawn, Uncharted 4 e GT Sport, poi all'inizio di quest'anno, con l'incredibile God of War, Detroit, oltre aidi cui abbiamo parlato all'E3 e quelli in arrivo più tardi quest'anno. Abbiamo Spider-Man e Days Gone in arrivo e ...